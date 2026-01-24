Espirituanos se preparan para la defensa (+fotos)

Se revisaron los planes para situaciones excepcionales, además de otros ejercicios militares

Fotos: Adriana Alfonso/ Escambray

Por la Empresa Porcina de Sancti Spíritus inició este sábado en la provincia el Día Nacional de la Defensa. Allí se constataron los planes para situaciones excepcionales, entre las que figura la respuesta a un posible ataque aéreo.

Deivy Pérez Martín y Alexis Lorente Jiménez, presidenta y vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial, respectivamente, chequearon los ejercicios militares, de conjunto con las autoridades del Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Otras acciones tuvieron lugar en la Zona de Defensa de Colón. Entre ellas, se desarrollaron evacuaciones de personas hacia refugios y se constató la vitalidad de servicios médicos en hospitales de campaña.

Pérez Martín dijo que «preservar la vida es el objetivo principal ante un escenario complejo». Profundizó, además, en la necesidad de mantener a toda la población informada y que sea parte de los ejercicios.

Más tarde, un grupo de efectivos recibieron clases prácticas de explosivos, colocación de minas, lanzamiento de granadas y tiros de calibre reducido y de combate, entre otras.

El Día Nacional de la Defensa finalizó con un pequeño acto de reafirmación revolucionaria en el Reparto 23 de Diciembre, de la cabecera provincial.