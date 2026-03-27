Universitarios espirituanos preparados para la defensa

Este viernes se desarrolló el Bastión Estudiantil Universitario 2026. Los jóvenes recibieron clases combinadas y realizaron ejercicios defensivos

En el área de instrucción los jóvenes recibieron clases combinadas. (Fotos: Adriana Alfonso/ Escambray)

Los estudiantes de las universidades espirituanas desarrollaron este viernes su Bastión Estudiantil 2026, como parte de las acciones de preparación del Día Nacional de la Defensa.

Prácticas de tiro con calibres deportivos y de combate, clases demostrativas sobre instalación de minas y lanzamiento de granadas fueron algunas de las actividades de la jornada.

Deivy Pérez Martín y Alexis Lorente Jiménez, presidenta y vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial de Sancti Spíritus, respectivamente, acompañaron a la juventud en las demostraciones.

En ese contexto, la presidenta del máximo órgano de dirección destacó la importancia de este tipo de ejercicios.

El parque Serafín Sánchez, de la cabecera provincial, también fue escenario de las actividades por el Día Nacional de la Defensa, Consejo de Defensa de Zona donde se activaron las alarmas ante un simulacro de ataque aéreo. Los estudiantes de escuelas aledañas se refugiaron en los lugares previstos para estas situaciones.

El ejercicio militar incluyó una emboscada para neutralizar al enemigo y el intento de sabotear instalaciones de abasto de agua a la población.

Al concluir, Pérez Martín indicó que cada espirituano debe conocer su función ante una agresión.