Esta noche, emisión especial de Razones de Cuba sobre intento de infiltración en el territorio nacional

En el programa se ampliará la información sobre el intento de infiltración en el territorio nacional de una lancha rápida con matrícula de Estados Unidos

Al finalizar el Noticiero Estelar de la Televisión Cubana en la noche de este 27 de febrero, por los canales Cubavisión, Cubavisión Internacional y Canal Caribe, las emisoras Radio Rebelde y Radio Habana Cuba se transmitirá una emisión especial del programa Razones de Cuba para ampliar la información a la opinión pública nacional e internacional sobre el intento de infiltración en el territorio nacional de una lancha rápida con matrícula de Estados Unidos.

En el espacio comparecerán el Jefe del Estado Mayor de la Dirección de Tropas Guardafronteras, el Jefe de los Servicios Médicos del Ministerio del Interior, el Segundo Jefe del Órgano especializado de los Delitos contra la Seguridad del Estado y el Fiscal Jefe de Dirección de la Fiscalía General de la República.