Estados Unidos bloquea el envío de más de 7 000 contenedores con alimentos y medicinas hacia Cuba

Los contenedores transportan alimentos, recursos para el programa de transformación de la matriz energética, insumos para el suministro de agua potable y medicamentos para salvar vidas

El vice primer ministro y ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva Fraga, en la Asamblea Nacional del Poder Popular. (Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate)

El vice primer ministro y ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex), Óscar Pérez-Oliva Fraga, denunció este miércoles ante la Asamblea Nacional del Poder Popular que actualmente se intenta impedir el arribo a Cuba de más de 7 000 contenedores retenidos en distintos puertos del Caribe, cargados con mercancías adquiridas lícitamente por el país conforme a las normas del comercio internacional.

Pérez-Oliva Fraga precisó que esos contenedores transportan alimentos, recursos para el programa de transformación de la matriz energética, insumos para el suministro de agua potable —del que carecen a diario más de 3 millones de cubanos— y medicamentos vitales para salvar vidas.

El vice primer ministro responsabilizó directamente a quienes intentan impedir el arribo de esta mercancía, a quienes “permanecen impasibles permitiendo que este genocidio se cometa” y a quienes se pliegan a los intereses de Estados Unidos en este propósito, por la eventual pérdida de vidas inocentes.