Estados Unidos incauta otro petrolero en el Caribe

Las fuerzas de Estados Unidos realizaron un operativo para incautar el tanquero Olina, que navegaba en el mar Caribe, informó este viernes el Comando Sur de EE.UU. (SOUTHCOM).

Se trata del quinto operativo de detención de petroleros que Washington ha llevado a cabo en las últimas semanas.

«En una operación realizada antes del amanecer, marines y marineros de la Fuerza Operativa Conjunta Lanza del Sur, en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional, partieron del USS Gerald R. Ford y detuvieron sin incidentes al buque de motor/petrolero Olina en el mar Caribe», reza el comunicado. Se agrega que el operativo se llevó a cabo con el respaldo del Grupo Anfibio de la Marina estadounidense y los buques USS Iwo Jima, USS San Antonio y USS Fort Lauderdale.

De acuerdo con el texto oficial, el operativo envía «una señal clara»: «No hay refugio seguro para los delincuentes». «La Operación Lanza del Sur del Departamento de Guerra es inquebrantable en su misión de defender nuestra patria poniendo fin a las actividades ilícitas y restaurando la seguridad en el hemisferio occidental», precisó.

Abordaje de petroleros

La Armada de EE.UU. detuvo este miércoles el petrolero Marinera, de bandera rusa, en aguas internacionales del Atlántico Norte. La Casa Blanca afirmó que la incautación del navío se produjo «por violaciones a las sanciones estadounidenses», agregando que se trataba de «un buque de la flota fantasma venezolana, que transportaba petróleo sancionado».

Posteriormente, el Gobierno de EE.UU. informó sobre la incautación de otro buque, el petrolero M/T Sophia, que realizaba «actividades ilícitas» en el mar Caribe. «El Departamento de Guerra, en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional, detuvo sin incidentes un buque cisterna sin bandera y sancionado que formaba parte de la flota oscura», reza un mensaje publicado en X por el Comando Sur de EE.UU.

La disposición de EE.UU. a «generar crisis agudas internacionales»

Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia exigió que se garantice un trato humano a la tripulación del Marinera. «Teniendo en cuenta la información recibida sobre la presencia de ciudadanos rusos entre la tripulación, exigimos que la parte estadounidense les garantice un trato humano y digno, respete estrictamente sus derechos e intereses y no obstaculice su rápido regreso a su patria», declaró la Cancillería rusa.

Además, la Cancillería rusa sostuvo que «el resultado del incidente con el Marinera solo puede provocar un aumento ulterior de la tensión militar y política en la zona euroatlántica, así como una reducción visible del ‘umbral de uso de la fuerza’ contra la navegación pacífica».

En ese contexto, el ministerio afirmó que otros países también pueden considerar que tienen derecho a actuar de manera similar, percibiendo las acciones de Washington como ejemplo.