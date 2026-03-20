Evalúa Consejo de Estado implementación del Programa Económico y Social para el año 2026

La jornada estuvo encabezada por el Presidente de este órgano, Esteban Lazo Hernández, y contó con la participación del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y del primer ministro Manuel Marrero Cruz.

Ante el desafiante escenario del país en la actualidad, frente al recrudecimiento del bloqueo impuesto por el Gobierno de Estados Unidos, y teniendo en cuenta las medidas y acciones que se implementan en nuestra nación para enfrentar el bloqueo energético y la escasez de combustibles; la sesión ordinaria del Consejo de Estado celebrada este jueves desarrolló una evaluación del Programa Económico y Social del Gobierno para el año 2026.

La jornada —desarrollada desde el Capitolio Nacional— estuvo encabezada por el Presidente de este órgano, Esteban Lazo Hernández, y contó con la participación del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y del primer ministro Manuel Marrero Cruz.

Desde la pasada reunión del Consejo de Estado en el mes de febrero, la labor se ha centrado en la culminación de la actualización del referido Programa; la actualización de la implementación de las directivas para enfrentar un desabastecimiento agudo de combustibles; y la consolidación y evaluación de los componentes adicionales al Plan de la Economía y al Presupuesto del Estado aprobado para 2026; entre otras acciones; explicó el Jefe de Gobierno cubano.

Asimismo, Marrero Cruz profundizó sobre los objetivos específicos con más propuestas de la población, tras el proceso de consulta popular desarrollado en el país, y en los avances registrados en la implementación durante esta etapa; al tiempo que resaltó que el documento actual fue enriquecido, hasta contar hasta la fecha, con diez objetivos generales, 111 objetivos específicos, 505 acciones, y 309 indicadores y metas en función de las prioridades del país.

En la jornada, Nancy Acosta Hernández, jefa de la Dirección de Atención a las Administraciones Locales del Poder Popular en el Consejo de Ministros, informó a este órgano respecto a la implementación del objetivo general No. 5 del Programa Económico y Social del Gobierno para el año 2026: “Avanzar en el perfeccionamiento de la gestión estratégica para el desarrollo territorial”; exposición sustentada con el dictamen de las comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular sobre este tema.

Acosta Hernández destacó que el propósito central de este objetivo resulta impulsar el desarrollo económico y social desde los municipios y provincias, aprovechando sus potencialidades para lograr la satisfacción de las necesidades locales.

Para ello, precisó, será esencial crear una red de actores con capacidades de transformación y que tributen a las estrategias de desarrollo y aprovechar los resultados de la ciencia y la innovación en los diferentes procesos con un fuerte componente de participación popular.

Por último, enfatizó en las nuevas disposiciones normativas aprobadas en función de continuar avanzando en este tópico, entre las cuales se encuentran el decreto 140 De la Descentralización de Competencias y Transferencia de Recursos hacia los Territorios, publicado en diciembre de 2025; y el decreto 148 Modificativo del Decreto De la Gestión Estratégica del Desarrollo Territorial, publicado en 2026; entre otras resoluciones complementarias sobre estas cuestiones.

En la sesión, los integrantes del Consejo de Estado –como parte del chequeo de acuerdo de sus reuniones previas– aprobaron las pautas generales para el desarrollo del movimiento popular-participativo Mi Barrio por La Patria, el cual tiene como objetivo promover un conjunto de acciones en la comunidad y en el barrio en función de las prioridades del país.

En esta iniciativa cuenta con la participación de las organizaciones políticas, de masas y sociales, de los diferentes actores del sistema del Poder Popular, de las administraciones locales y la población como principal protagonista, en tres frentes principales de trabajo: Barrio Seguro, Barrio Participativo y Barrio Productivo; según explicó Ana María Mari Machado, vicepresidenta del Parlamento cubano.

Al respecto, Lazo Hernández subrayó la relevancia de este movimiento popular-participativo en correspondencia con la situación actual del país, en aras de acompañar la materialización del Programa Económico y Social del Gobierno para el 2026 con unidad, creatividad y entusiasmo desde el ámbito local; así como para alcanzar las metas propuestas en la comunidad y en el barrio, como escenario fundamental para mantener y fortalecer las conquistas de la Revolución; y teniendo en cuenta como motivaciones para su implementación por todo nuestro pueblo el centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, y el aniversario 50 de la creación del sistema del Poder Popular en Cuba, que conmemoramos en este año 2026.

Posteriormente, el Consejo de Estado aprobó el decreto ley Modificativo de la Ley no. 1307, del 29 de julio de 1976; donde, a propuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores, se dispone el cambio de denominación del Instituto Superior de Relaciones Internacionales, institución de la Educación Superior adscrita a ese organismo, a Universidad de Relaciones Internacionales Raúl Roa García (ISRI).

La propuesta se realizó a partir de las transformaciones en el sistema de la Educación Superior cubano, el crecimiento académico desde la creación de este, su compromiso con la formación de profesionales altamente calificados, y las exigencias académicas de la práctica internacional, de acuerdo con la explicación ofrecida por el ministro de Educación Superior, Walter Baluja; acompañado por el rector de esta institución académica, Rogelio Sierra.

Posteriormente, se examinó la valoración sobre los resultados del funcionamiento de los órganos municipales del Poder Popular relativos al cumplimiento de la Ley no. 132 De Organización y Funcionamiento de las Asambleas Municipales del Poder Popular y de los Consejos Populares.

En la jornada se realizó un análisis del cumplimiento, durante el año 2025, del acuerdo no. X-23 de la Asamblea Nacional del Poder Popular relativo al vínculo de los diputados con los electores y los órganos locales del Poder Popular por los territorios por donde resultaron electos.

El Consejo de Estado, en representación de la Asamblea Nacional del Poder Popular y como expresión del sentir de nuestro pueblo, aprobó trasladar el reconocimiento y agradecimiento a los integrantes de la iniciativa denominada Nuestra América, Convoy a Cuba, entre los cuales participan parlamentarios de diversos países y eurodiputados, por su respaldo y solidaridad con Cuba; así como a los órganos legislativos y parlamentarios internacionales por sus pronunciamientos contra el bloqueo y demás acciones solidarias con nuestro país.