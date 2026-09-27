Cuba avanza en implementación de trasformaciones, destaca Marrero

Marrero intervino durante la jornada de clausura del entrenamiento para los presidentes de Grupos Empresariales y Juntas de Gobierno

El jefe de Gobierno señaló que las medidas favorecen la integración, autonomía y diversidad del sistema empresarial en la isla.

El primer ministro Manuel Marrero destacó que hoy Cuba implementa 158 de las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas para desatar las fuerzas productivas e incrementar la oferta de bienes y servicios a la población.

El jefe de Gobierno señaló que las medidas favorecen la integración, autonomía y diversidad del sistema empresarial en la isla, y potencian la participación de todos los actores económicos en el desarrollo de Cuba.

“El reto está ahora en alcanzar resultados concretos a partir de lo dispuesto: más producción, mayores ingresos, mejores precios y más empleo”, subrayó Marrero durante la jornada de clausura del entrenamiento para los presidentes de Grupos Empresariales y Juntas de Gobierno.

En el evento, que sesionó durante tres días en la Escuela Superior de Cuadros del Estado y del Gobierno, se informó que las medidas que hoy se implementan en el país cuentan con 197 normas legales que las respaldan.

En el encuentro se abordaron además las oportunidades que ofrecen las medidas aprobadas a los empresarios para desatar las fuerzas productivas y generar riquezas que se reviertan en mejorar la calidad de vida de la población cubana.