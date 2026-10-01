Informan en Holguín acerca de reciente hecho ocurrido por intoxicación con sal de nitro

La información fue dada a conocer por la Dirección General de Salud de Holguín

Hospital Vladimir Ilich Lenin de Holguín. (Foto: Facebook)

En horas de la noche del 29 de septiembre se recibe en la Unidad de Cuidados Intensivos Emergentes del Servicio de Urgencias del Hospital Provincial General Vladimir Ilich Lenin a la paciente Yaneisi Peña Escobar de 37 años, vecina de calle 3ra N. 51 altos entre 12 y 14 Reparto Ramón Quintana, Holguín.

Se recoje el antecedente de ser empleada doméstica en una casa cercana a la suya, donde radica un centro de elaboración de embutidos. Se desconoce cómo adquirió del mismo la sal de nitro, que empleó para la elaboración de la comida, e ingirieron ella, su mamá y su padrastro.

Yaneisi comienza con un cuadro de sudoración y convulsiones llegando al hospital en estado de coma con necesidad de ventilación mecánica, y se traslada de inmediato a la unidad de cuidados intensivos.

En estos momentos se encuentra despierta, consciente, cooperativa, separada de los equipos de ventilación en horas del mediodía de hoy. Se mantiene reportada de crítica bajo tratamiento intensivo.

La madre Clara Suárez Rodríguez de 63 años comienza con síntomas vagales y ante la recomendación del médico actuante se traslada al hospital junto al padrastro Manuel Fernández Fernández de 65 años.

Son admitidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Emergentes del mismo hospital con un deterioro neurológico severo, evolución tórpida, recibiendo atención médica inmediata, realizándose maniobras de reanimación pero ambos fallecen a causa de edema pulmonar severo.

Lamentamos estas dolorosas pérdidas que pudieran evitarse y nos unimos al dolor de familiares y amigos.

El sistema de salud en la provincia junto a fuerzas conjuntas del Minint continúan el proceso investigativo, para esclarecer todos los elementos.