Homenaje Fidelísimo

Las artes se unieron en un mismo escenario para cantarle a Fidel en sus primeros 100 años

(Foto tomada de WhatsApp)

Rodeados por la naturaleza y con la alegría por la admiración y deseos de conocer mucho más, pequeños espirituanos -quienes han crecido resguardados por su legado- agasajaron el centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

El escenario del Teatro Principal de Sancti Spíritus se convirtió en un campamento de pioneros, acompañados por la guía base, dialogaron entre ellos y sumaron al auditorio a un intercambio que volvió sobre momentos trascendentales del hijo de Birán.

Fue ese el hilo conductor de la gala artística espirituana, que desde todas las artes y con el protagonismo de La Colmenita Dueños de la Felicidad, celebró no sólo el advenimiento de un siglo, sino también la vigencia del legado de Fidel en la Cuba de hoy.

«Ha sido una gran experiencia y motivo de orgullo porque actuamos para Fidel -dijo Sofía Hernández, una de las participantes en el espectáculo-. Nos hemos sentido muy bien. Hemos formado una familia, después de tantos días de ensayo. También hemos aprendido mucho sobre su historia y realmente ha sido hermoso».

Además de la interpretación teatral y de la proyección de audiovisuales con imágenes de hechos históricos relevantes del Guerrillero del Tiempo, según los cuatro cuadros de la gala: Viaje a la semilla, La epopeya, Llegó el Comandante y Yo soy Fidel, el auditorio se deleitó con la música y la danza con sellos yayaberos.

Una de las novedades de la noche es que subieron al escenario del Principal melodías nunca antes escuchadas en esta tierra como Corazón que reclama los sueños, interpretada por la propia Colmenita y Soy tu soldado fiel, por el trío Los Lamas.

Mostraron sus mejores galas actores profesionales, estudiantes de la enseñanza artística, integrantes del movimiento de aficionados y las agrupaciones Ilú, A su tiempo, Orquesta de cuerdas Roberto Jiménez, Volcal Imago, Son del Yayabo, Quintero Alisios, Trío Preludio y los solistas Carlos Bernal, Dailyn Meneses, Rafael Gutiérrez, Yadir Lorenzo e Ivette Echemendía.

«Cien años de vida es algo grande -recalca Leticia Ulacia-, es un orgullo. Quienes ni tuvieron oportunidad de trabajar en la gala también lo sienten porque estuvieron representados. Le dedicamos lo mejor que sabemos hacer: nuestro arte, que es fruto también del Comandante en Jefe».

Como antesala de la gala artística, que contó con la presencia de Deivy Pérez Martín, primera secretaría del Partido aquí, y Alexis Lorente Jiménez, gobernador, así como otros dirigentes, se develó Presencia, muestra fotográfica con siete obras de gran tamaño que en el lobby del Teatro principal permiten dialogar con diferentes pasajes de la historia del eterno líder de la Revolución Cubana.