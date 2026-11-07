Expresidente de Paraguay Santiago Peña comparece ante la fiscalía por el caso Ueno bank

El expediente busca aclarar las presuntas anomalías financieras relacionadas con Ueno Bank, en particular las operaciones de crédito, los sistemas de supervisión del Banco Central y el uso de fondos estatales en la entidad

Esta comparecencia tiene lugar luego de que el exmandatario fuera trasladado la noche del viernes desde su residencia en el barrio Santísima Trinidad de Asunción hasta la sede del Regimiento Escolta Presidencial. (Foto: EFE)

El exmandatario de Paraguay Santiago Peña, removido el día anterior por el Congreso mediante un ‌juicio ‌político por «mal desempeño de sus funciones», acudió este sábado 7 de noviembre al Ministerio Público para rendir declaración indagatoria en la investigación penal que enfrenta por los presuntos delitos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio, enmarcados en el escándalo de Ueno Bank, una entidad con 2,94 millones de clientes, entre ellos importantes instituciones estatales cuyos fondos quedaron congelados.

Peña fue citado a declarar ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), dentro de la causa penal N. º 92/2026, denominada «Santiago Peña Palacios y otros s/ lesión de confianza y otros».

Esta comparecencia tiene lugar luego de que el exmandatario fuera trasladado la noche del viernes desde su residencia en el barrio Santísima Trinidad de Asunción hasta la sede del Regimiento Escolta Presidencial (REP), donde seguirá recluido en el contexto de la investigación judicial.

El traslado a la unidad militar autónoma, ubicada en el cruce de las avenidas General Santos y Mariscal López, se ordenó para proteger la integridad del expresidente, luego de que agentes de la Policía Nacional tuvieran que desplegar un cordón de seguridad para contener a manifestantes y ahorristas que reclamaban frente a su vivienda que Peña cumpliera la detención en una cárcel común.

El arresto se concretó pocas horas después de que Pedro Alliana asumiera oficialmente la Presidencia de Paraguay, tras la destitución de Peña. Así, el exmandatario pasó de afrontar una crisis política a quedar directamente a disposición de la Justicia.

Alliana, hasta anteriormente vicepresidente juró en una sesión extraordinaria del Congreso la víspera, para completar el periodo presidencial hasta 2028.

¿Qué indaga la Fiscalía y cuál es la situación de Ueno Bank?

El expediente busca aclarar las presuntas anomalías financieras relacionadas con Ueno Bank, en particular las operaciones de crédito, los sistemas de supervisión del Banco Central y el uso de fondos estatales en la entidad. El Ministerio Público había comunicado el 5 de noviembre la apertura de tres causas penales vinculadas con denuncias formuladas por legisladores y por el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera Chávez.

Las pesquisas incluyen asimismo las acciones de autoridades y exautoridades del Poder Ejecutivo, del Banco Central, del Instituto de Previsión Social (IPS) y de otras entidades públicas. Como antecedente, la Fiscalía ya había imputado a 27 personas relacionadas con Ueno Bank y empresas asociadas, entre ellos Miguel Vásquez, uno de los fundadores de Ueno bank, quien este viernes fue trasladado junto a otros cinco directivos a cárceles para procesados.

Entre las operaciones objetadas figuran préstamos y sobregiros concedidos a compañías vinculadas, presuntamente sin garantías adecuadas y con fallas en la evaluación de los riesgos crediticios. De acuerdo con la hipótesis fiscal en esa investigación, los montos pendientes de las operaciones analizadas suman 166,9 millones de dólares y más de 343. 157 millones de guaraníes.

Otro de los principales nombres de la investigación es el del ex titular del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo, quien estuvo al frente del Banco Central del Paraguay (BCP) hasta el martes pasado, día en que dimitió en medio del proceso de resolución o disolución de Ueno. El exfuncionario se presentó ante las autoridades el viernes por la noche y quedó detenido.

Carvallo fue citado para comparecer ante la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción este sábado a las 15:30, mientras que la presentación de Peña estaba fijada para las 11:30.

Aunque la defensa sostiene que no hay motivos para dictar prisión preventiva, el Ministerio Público examinará las pruebas disponibles y decidirá si corresponde proceder con una imputación formal. Si se adopta esa decisión, también podría solicitarse la aplicación de medidas cautelares, cuya pertinencia deberá analizarse según las circunstancias del expediente.

Por ahora, Peña sigue bajo custodia. El fiscal Christian Benítez, a cargo de la investigación, informó en declaraciones a la prensa local que «en el transcurso de la tarde» podría ser imputado.