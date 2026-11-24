El Ministerio del Interior (Minint) alertó este lunes sobre la circulación en redes sociales de una publicación completamente falsa que afirma que un cubano residente en Estados Unidos fue asesinado a tiros por la policía al llegar al Aeropuerto Internacional José Martí, de La Habana.
⚠️ ALERTA DE DESINFORMACIÓN ⚠️ NO HUBO NINGÚN ASESINATO EN EL AEROPUERTO JOSÉ MARTÍ. Circula en redes una publicación FALSA que afirma que un cubano residente en USA fue matado a tiros por la policía al llegar al aeropuerto José Martí. ESTO ES UNA MENTIRA COMPLETA. #FakeNews https://t.co/ZdEYG4BOkw— MININT_CUBA (@minint_cuba) November 23, 2026
El organismo reiteró su llamado a no compartir información no verificada y a mantenerse atentos a las fuentes oficiales, en un contexto donde han proliferado campañas de desinformación dirigidas contra el país.
Pero que manera esta de dar una noticia . Solo dicen que una noticia que ha circulado es falsa pero no aclaran nada . Para eso mejor no dicen nada pues dejan al público intrigado .
El porque de esta nota , cuales fueron los hechos reales ?
Por favor señores . Luego se quejan cuando les dicen que eso solo pasa con la prensa reprimida y sensurada de Cuba .