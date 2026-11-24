La implementación de estas medidas en la provincia será el tema que abordará la primera emisión de Micrófono Abierto, programa para intercambiar con la primera secretaria del Partido en Sancti Spíritus

Deivy Pérez Martín ha comparecido en otras ocasiones en el sistema provincial de la radio espirituana.

¿Cómo marcha en Sancti Spíritus la implementación de las 176 transformaciones económicas y sociales en que se encuentra enrolada la Cuba de hoy? ¿Qué sectores han alcanzado resultados concretos y cuáles aún deben apurar el paso para responder a las expectativas del pueblo? ¿Qué opinan los ciudadanos sobre estas medidas y su impacto real en la más urgente cotidianeidad?

Estas y otras inquietudes serán abordadas el miércoles 25 de noviembre desde las 7:15 a.m. en la primera emisión del programa Micrófono Abierto, de Radio Sancti Spíritus, en el que Deivy Pérez Martín, miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria de la organización en la provincia, informará sobre el desarrollo de las principales tareas en las que se encuentra enfrascado el territorio e intercambiará con la audiencia a través de las llamadas y mensajes que por varias vías lleguen a la redacción del medio de comunicación.

El espacio se estrena en una fecha particularmente sensible, el décimo aniversario de la partida física del Comandante en Jefe Fidel Castro, quien hizo del intercambio directo con el pueblo su principal método de trabajo.

Inspirado en el contacto quincenal por Radio Rebelde de Miguel Díaz-Canel, primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, el programa espirituano pretende convertirse en un foro para el diálogo, de acuerdo con sus creadores, entre los que figuran Rafael Orellana Miranda, Elsa Ramos Ramírez y Juan Carlos Castellón Véliz.

Además de la primera secretaria del Partido, en Micrófono Abierto comparecerán directivos de los distintos sectores, empresas y organismos involucrados en los asuntos que se aborden en cada emisión, según precisa el equipo realizador.

Más que un programa radial, Micrófono Abierto pretende erigirse en un espacio multiplataforma auspiciado por los tres medios de prensa de la provincia, Radio Sancti Spíritus, el periódico Escambray y Centrovisión, en cuyos canales institucionales se publicarán los contenidos generados y se recibirán los criterios de la población.

Precisamente para enriquecer el diálogo con la primera secretaria estarán habilitados desde las 7 de la mañana de este miércoles el teléfono 41322565, el correo electrónico microfonoabiertorss@gmail.com y los perfiles del propio programa en las redes sociales.

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