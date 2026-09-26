El barrio de fiesta (+fotos)

La mayor organización de masas del país arriba a su aniversario 66. En Guayos se desarrollan las actividades centrales de la celebración en el territorio

En un pequeño acto se reconocieron a zonas y consejos populares de la provincia. (Fotos: Roberto Javier Bermúdez/ Escambray)

La zona 93 del consejo popular Guayos, en el municipio espirituano de Cabaiguán, acogió la conmemoración provincial por el aniversario 66 de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR).

Con juegos para niños y jóvenes, música y la tradicional caldosa, los vecinos de la localidad celebraron el cumpleaños de la mayor organización de masas del país, acompañados por dirigentes del Partido y del Gobieno.

Como parte de la jornada, se realizó un pequeño acto para reconocer a personas y organizaciones de base que se destacan en el cumplimiento de las tareas cederistas.

Las zonas 22 y 93 de Guayos y la 48 del consejo popular Cuatro Esquinas recibieron la condición de Vanguardia Nacional, que también les fue entregada a los CDR 1 y 3, de la zona 93; el número 2 de la zona 22 y el 1 de la zona 71 de Tres Palmas.

En tanto, Marianela López Valdés, de la zona 60 de Guayos y Tairon Alexander Rodríguez Rodríguez de la zona 49 del consejo popular Santa Lucía, merecieron la comdición 28 de Septiembre.

Cederistas destacados recibieron la condición 28 de septiembre.

La coordinadora provincial de los CDR felicitó a los miembros de la organización.

La coordinadora provincial de los CDR, Yurkenia Ciriano Alonso, felicitó a los vecinos y puntualizó sobre los resultados y retos de la organización.

«Tenemos que redoblar la vigilancia revolucionaria, que es nuestro objetivo primero. Es digno reconocer el trabajo de los siete destacamentos Mirando al Mar con que cuenta la provincia y el efecto positivo de los barrio-debates», apuntó.

Ciriano Alonso señaló que el trabajo con las nuevas generaciones sigue siendo tarea pendiente, por lo que reforzar el vínculo con la Unión de Jóvenes Comunistas y sus organizaciones juveniles y estudiantes figura entre las prioridades de trabajo para los CDR.