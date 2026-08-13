Fidel entre nosotros: Escambray dedica edición especial al centenario del Comandante

El periódico de los espirituanos rinde tributo a Fidel con una edición íntegramente dedicada a su vida y obra

La edición especial está disponible en el sitio de Escambray desde este 13 de agosto.

Justo cuando se cumplen 100 años de que viera la luz en Birán, el Comandante en Jefe Fidel Castro sigue generando una intensa fascinación en el pueblo cubano, que se declara fidelista y, a una década de su muerte, continúa evocándolo en cada acción, desde las más trascendentales hasta las más cotidianas.

Para mantener vivo el legado del líder histórico de la Revolución, para recordar su vida, obra y su entrañable relación con Sancti Spíritus y los espirituanos, el periódico Escambray dedica una edición especial a Fidel en la que se incluyen textos periodísticos y una amplia muestra gráfica; todo ello con el propósito de rendir un modesto, pero sentido homenaje al hijo de Lina y Ángel.

Lea la edición especial de Escambray Fidel entre nosotros.