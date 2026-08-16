En fotos: Ancón, «capital del verano» en Sancti Spíritus

Aunque a simple vista la cifra de personas que llegan a la península de Ancón disminuyó en relación con el año pasado, no son pocos los que se las arreglan para bañarse en las aguas del mar Caribe insular o disfrutar de las ofertas de hoteles como el Trinidad del Mar y el Ancón que, se mantienen prestando servicio de pasadía.
La baja disponibilidad de combustible es el motivo principal que dificulta el acceso a esta zona de playa que continúa siendo una plaza importante del verano en la provincia.
En años anteriores llegaban hasta el sur de Trinidad visitantes de casi todo el país y turistas extranjeros. Las actuales condiciones económicas de Cuba no son las más favorables para desarrollar con normalidad la etapa estival de este año 2026.
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