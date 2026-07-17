Fomento en 26: Un pueblo que sigue dando guerra (+fotos)

Al otorgar la sede de las actividades en el territorio por la efeméride Moncadista a Taguasco, el Buró Provincial del Partido también reconoció el esfuerzo desplegado por Trinidad y Fomento

Desde este lugar, en el parque de Fomento, el Che pronunció su primer discurso público en Cuba. (Fotos: Alien Fernández/ Escambray)

Hace apenas unos días, cuando el Buró Provincial del Partido en Sancti Spíritus ponderó los resultados integrales de Fomento durante un año particularmente difícil, los pobladores de ese montañoso territorio vieron reconocidos la consagración y el desvelo con que luchan a brazo partido contra las carencias y asumieron el agasajo como un reto para consolidar los programas que llevan a cabo muy a pesar del rigor de las circunstancias.

Así ha sido siempre en Fomento, un pueblo que se crece ante las complejidades de la cotidianeidad y que ha escrito páginas imprescindibles en la historia de Cuba. Precisamente allí, el 18 de diciembre de 1958, las tropas del Ejército Rebelde, bajo el mando del Comandante Ernesto Che Guevara, lograron la liberación del primer municipio de la antigua provincia de Las Villas luego de tres días de intensos combates, victoria que marcó el inicio de la campaña que llevaría al triunfo definitivo de la Revolución.

Los habitantes de Fomento, gente humilde y trabajadora, forjada en el esfuerzo del campo y las montañas, protagonizaron aquellos días decisivos y dieron continuidad a una historia que hoy escriben a golpe de constancia y sentido de pertenencia con su terruño.

El teatro Baroja es uno de los inmuebles icónicos de Fomento.







Los fomentenses luchan a brazo partido para mantener a buen recaudo los valores patrimoniales del municipio.





La cooperativa no agropecuaria La Esperanza es uno de los centros económicos exitosos del territorio.