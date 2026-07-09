Emprendimiento floral sobresale en Taguasco, sede espirituana del 26 de Julio (+fotos)

Además de las flores, la producción de plantas medicinales es otra de las aristas destacadas de GU´León, uno de los emprendimientos distinguidos del territorio de Taguasco, sede de las actividades provinciales por el 26 de Julio en Sancti Spíritus

Desde el mes de octubre del pasado calendario hasta la actualidad ellos tienen alrededor de cinco mil plantas. (Fotos: Oscar Alfonso/ACN)

Cuando el año pasado Jorge y Gelaine Ulloa León sufrieron la pérdida física del padre, a quien no pudieron regalarle el tributo que a partir de las flores hubiesen querido, de inmediato los hermanos pactaron un compromiso de honor: emprender la floricultura para beneficio de esta localidad y de toda la provincia de Sancti Spíritus.

Mi hermana fue la gestora de la idea, casi en medio del funeral, comentó a la ACN Genel, y rápidamente empezamos a buscar las alternativas para contar con un espacio donde potenciar el cultivo de las flores, con la perspectiva de que fuera un emprendimiento familiar.

Comenzamos a solicitar tierra, acotó, y la Empresa Agropecuaria de Taguasco nos otorgó un área de poco más de dos hectáreas, preñada de malezas, que limpiamos para iniciar lo que hoy es el Proyecto de Desarrollo Local GU´León, en la zona del Eden.

Aunque al principio apenas tenían experiencia en la jardinería, eso no los detuvo y desde que todo estuvo listo «arrancaron» con las plantaciones, con un reducido grupo de obreros de la propia comunidad, lo que abrió nuevas oportunidades de empleo, sobre todo a las mujeres.

Desde el mes de octubre del pasado calendario hasta la actualidad tenemos alrededor de cinco mil plantas, entre las conocidas rosas príncipe negro, otras matizadas, azucenas y margaritas, las cuales son atendidas generalmente por féminas; en tanto, para los hombres dejamos las tareas más complejas, incluido el alistamiento de las tierras con tracción animal, subrayó.

Agregó Ulloa León que también poseen un área de girasol monofloral, utilizado en los adornos hechos en un centro propio del proyecto y su semilla la ofertan para quien desee multiplicar este cultivo, para los ornitólogos y para la extracción de aceites.

La comercialización es el proceso más difícil y para un mejor acceso de la población abrimos puntos de venta en la cabecera de Taguasco, en los poblados de Zaza del Medio y Siguaney, en el municipio de Jatibonico y, en fecha reciente, en los alrededores del cementerio de la ciudad de Sancti Spíritus, refirió Genel.

Estos son los tiempos más complejos que hemos enfrentado por la situación del combustible, sin embargo siempre buscamos alternativas, y lo más importante, seguimos produciendo y con perspectivas de consolidarnos, aseguró.

Además de las flores, la producción de plantas medicinales es otra de las aristas destacadas de GU´León, uno de los emprendimientos distinguidos del territorio de Taguasco, sede de las actividades provinciales por el 26 de Julio en Sancti Spíritus.

Tenemos unas cinco mil plantas de tilo y también orégano, caña santa, todas destinadas a la elaboración de diferentes formulaciones para su expendio en farmacias y en otros establecimientos como la conocida casa de la miel, en esta urbe, expresó.