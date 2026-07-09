Taguasco marca la diferencia (+fotos)

A pesar de la difícil situación del país, el municipio mantiene estabilidad en sectores como la Salud, la Cultura y la Agricultura. Desde el desarrollo local se generan iniciativas que responden a necesidades de la población

El territorio albergó una gran cantidad de campamentos mambises durante la lucha por la independencia de España. (Fotos: Roberto Javier Bermúdez Portal/ Escambray)

A partir de la decisión del Buró del Partido en Sancti Spíritus de otorgar a Taguasco la sede de las actividades provinciales por el aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, Escambray se acerca a la realidad de ese territorio, que también tributó a que la provincia fuera reconocida a nivel nacional en el contexto de la efeméride moncadista.

Ubicado a la altura del kilómetro 356 de la Autopista Nacional y con alrededor de 30 000 habitantes, este municipio atesora una rica historia que lo vincula con las luchas mambisas por la independencia de Cuba.

APUNTES HISTÓRICOS

De cómo surgió el poblado y el origen de su nombre abunda el doctor en Ciencias e historiador Virgilio Companioni Albriza.

“Cuenta la tradición que los primeros pobladores de este territorio llamaban tagua a una especie de palma de corojo abundante en la zona. Además, se conoce que para referirse al conjunto de estas especies usaban el vocablo taguasco, que viene a dar nombre al primer asentamiento”.

Según el profesor Virgilio, esa primera localización no es exactamente donde se encuentra en la actualidad el poblado.

«Los primeros pobladores del lugar llamaban tagua a una especie de palma de corojo y taguasco al conjunto de ellas. De ese vocablo viene el nombre del poblado», cuenta el historiador del municipio.

“Aunque la fecha de fundación del pueblo se asume como el 27 de marzo de 1599, no es hasta mediados del siglo XIX que se establece donde se encuentra hoy la ciudad cabecera del municipio”.

La historia recuerda que este territorio devino escenario para varios campamentos de mambises y el historiador apunta que existen una treintena de lugares, dentro de los más de 500 kilómetros cuadrados de extensión del municipio, que se vinculan directamente con la figura del Mayor General Serafín Sánchez Valdivia.

El más relevante de ellos, el sitio donde cayera en combate el patriota insigne de los espirituanos el 18 de noviembre de 1896. Conocido como Paso de las Damas, se localiza entre los poblados de La Larga y Tres Palmas, muy cerca de las márgenes del río Zaza.

Allí, se erige un obelisco con un área de 30 metros cuadrados enchapado en mármol blanco, azul y rojo, que forman una bandera cubana de cuyo triángulo emerge el rostro del paladín.

La obra, de la escultora espirituana Thelvia Marín, está acompañada de una plaza de alrededor de 800 metros cuadrados que sirve como tribuna para múltiples actos y actividades de significación histórica y patriótica.

ACTUALIDAD ECONÓMICA

Taguasco tiene la particularidad de ser el punto donde termina la principal vía terrestre de la nación. Todo vehículo que circule por la Autopista Nacional tendrá, obligatoriamente, que pasar por el poblado para seguir su rumbo. Esa condición hizo que florecieran pequeños negocios de venta de alimentos.





Los proyectos de desarrollo local y las formas de gestión no estatal contribuyen a la reanimación de espacios y servicios.

No obstante, no es esa la principal actividad económica de la región. El municipio tiene el único central azucarero activo de la provincia y una fábrica de cemento. Ambas entidades se destacan entre sus similares a nivel nacional por su mostrada eficiencia y empeño para garantizar autonomía alimentaria y energética, a pesar de las dificultades que enfrentan en estos momentos sus producciones.

En el último año han surgido varias iniciativas, algunas de ellas bajo el título de proyectos de desarrollo local, y otros como trabajadores por cuenta propia o mipymes que han resuelto problemáticas del territorio.

Por increíble que parezca, en Taguasco no había flores y hoy cuentan con un jardín que comercializa arreglos florales y especies independientes dentro y fuera de su territorio. Un taller de confecciones textiles y una cremería a punto de abrir son otras de las alternativas que van dando vida a la demarcación.

Según el director de la UEB municipal de la Empresa de Acopio y Beneficio del Tabaco los incentivos económicos para los productores han duplicado la cosecha tabacalera en el territorio.

La agricultura tiene indicadores favorables y en los últimos años ha florecido el cultivo de tabaco que, por los estímulos económicos para los productores, ayuda notablemente al resto de los cultivos y la ganadería.

Alfredo Gómez Pérez, director de la Unidad Empresarial de Base (UEB) taguasquense de la Empresa de Acopio y Beneficio del Tabaco, comenta sobre el aumento notable de la producción de las últimas cosechas.

“Aunque no hemos terminado de acopiar todo el tabaco de la campaña anterior, debemos alcanzar el doble de la producción del año pasado. Eso se debe fundamentalmente a los incentivos para los productores y las mejoras salariales y atenciones a los trabajadores en los despalillos.

“Anteriormente, era casi imposible el trabajo en los centros de acopio y beneficio por las dificultades energéticas y ahora, gracias a los sistemas de paneles solares, podemos trabajar todo el día”.

Iniciativas locales pretenden colocar luminarias con paneles solares que devolverán la luz a zonas de mayor tráfico y concentración de personas en las noches y una minindustria para el procesamiento de frutas y vegetales está a punto de materializarse.

QUE NO SE APAGUE LA VIDA CULTURAL

“Que el apagón eléctrico no se convierta en un apagón cultural es la premisa que marca el trabajo de la dirección de Cultura en el municipio”, confirma Pedro Yennis Rodríguez Pérez, director municipal del sector en Taguasco.

«Nuestra premisa ha sido que el apagón eléctrico no se convierta en apagón cultural», comenta Pedro Rodríguez Pérez director municipal de Cultura.

“Nada impide que un museo esté abierto, que nuestros promotores lleguen a una casa de abuelos y que las instituciones salgan al barrio con sus proyectos.

“Tengo que decir que muchas actividades se logran no solo por el empeño de la dirección de Cultura, sino por el apoyo del Partido, del gobierno, los actores económicos no estatales y el resto de los factores de la comunidad”, concluye.

Los proyectos de desarrollo local y las formas de gestión no estatal contribuyen a la reanimación de espacios y servicios.

El territorio cuenta con cuatro casas de Cultura, un museo, una biblioteca municipal con salas de lectura y, sobre todo, con un fuerte movimiento de artistas aficionados. Pero, más allá de las instituciones, son las comunidades los principales escenarios para el arte y el sano esparcimiento en tiempos de restricciones y escasez.

Taguasco está lejos de ser lo que quisieran sus pobladores. La situación que atraviesa el país los marca, como a todos; pero el carácter emprendedor de su gente y el deseo de mejorar ha logrado que, incluso en el peor momento, se resuelvan añejas problemáticas y se respire esperanza.