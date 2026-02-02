Frío que pela en Sancti Spíritus

Hoy se mantendrán con similar comportamiento los termómetros y la madrugada volverá a ser notablemente fría

Fotos: Adriana Alfonso Martín/ Escambray

Poco acostumbrados como estamos los cubanos al frío, las temperaturas bajas de ayer nos parecieron glaciales, aunque en realidad los termómetros descendieron bastante y las máximas se mantuvieron por debajo de 20 grados en toda la provincia.

“La pasada madrugada fue notablemente fría, con temperaturas por debajo de los 10 grados en todo el territorio y los valores más bajos en Topes de Collantes (5.5 ºC), La Sierpe (6.7 ºC), Trinidad (7 ºC ) y Sancti Spíritus (8.4 ºC ), detalló a Escambray Yosmany Mesa, especialista del Centro Meteorológico Provincial.

Agregó que el pronóstico para hoy prevé similares condiciones del tiempo, con otra madrugada notablemente fría, donde las temperaturas también descenderán en algunos lugares por debajo de los 10 grados Celsius.

Esta frialdad poco común aquí podría comenzar a disminuir para el miércoles en la tarde y el próximo jueves, pero ya para el viernes se espera la entrada de otro frente frío, que nuevamente impondrá condiciones invernales, pero los termómetros no descenderán tanto como ahora.

En general, en Cuba anoche la frialdad se hizo sentir con las temperaturas más bajas reportadas en Indio Hatuey (1.4 ºC), Jagüey Grande (3.4 ºC), Aguada de Pasajeros (4.4 ºC), Playa Girón (5 ºC), Venezuela (5.1 ºC), Cienfuegos (5.2 ºC), Topes de Collantes (5.5 ºC) y Güines (5.8 ºC).

Por su parte, en la región oriental —donde habitualmente las temperaturas son bastante más altas—, también se reportaron descensos de interés: Jucarito (6.8 ºC), Aeropuerto Internacional Frank País (7.6 ºC) y Veguitas (7.8 ºC).