Fuerzas iraníes darán una respuesta «dolorosa y lamentable» a cualquier amenaza

Las Fuerzas Armadas de Irán están plenamente preparadas para dar una respuesta «dolorosa y lamentable» a cualquier amenaza contra la seguridad del país, aseveró este jueves el mayor general iraní Ali Abdollahi Aliabadi, comandante del Cuartel General Central de Khatam al Anbiya (el máximo órgano operativo del mando militar del Ejército iraní).
«Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán, con plena preparación, vigilancia y dominio de la información, responderán de forma contundente a cualquier amenaza contra la seguridad, la independencia y la integridad territorial del país con operaciones eficaces, dolorosas y lamentables«, manifestó.
Las afirmaciones del alto mando militar fueron hechas con motivo del primer aniversario de la agresión estadounidense-israelí contra la República Islámica el junio pasado. En este contexto, indicó que la guerra de 12 días demostró que Irán es capaz de defender su soberanía y sus intereses nacionales.
«Los enemigos, con sus errores de cálculo y suposiciones ilusorias, no lograron alcanzar sus objetivos siniestros y perversos, y sufrieron una derrota estratégica y humillante», enfatizó.
Nueva escalada
- EE.UU. reanudó en la noche del martes sus ataques contra Irán en respuesta al derribo de un helicóptero AH-64 Apache. La operación se ejecutó por orden directa del comandante en jefe y constituyó, en palabras de Washington, «una respuesta proporcional a la injustificada agresión iraní».
- En respuesta a la agresión de EE.UU., los militares iraníes atacaron varias bases estadounidenses en Oriente Medio, comunicó el miércoles el Cuartel General Central Khatam al Anbiya, el máximo órgano operativo del mando militar de las fuerzas iraníes.
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