Irán advierte a EE.UU. contra ataques a instalaciones nucleares

La escalada se produce pese al memorando de entendimiento firmado por Washington y Teherán en junio, que estableció un alto el fuego para poner fin a los combates

Irán advirtió hoy a Estados Unidos que cualquier ataque contra sus instalaciones nucleares sería considerado una escalada bélica y provocaría una respuesta contra los intereses y aliados de Washington en la región.

El Cuartel General Central «Khatam Al-Anbiya», organismo encargado de dirigir las operaciones de guerra de las Fuerzas Armadas iraníes, emitió un comunicado en respuesta a las amenazas estadounidenses de atacar complejos nucleares del país.

La institución aseguró que una acción militar contra esas instalaciones agravaría el conflicto regional y convertiría en objetivos legítimos a las bases, intereses y aliados de Estados Unidos en Oriente Medio.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este martes con lanzar próximamente un ataque contra un sitio cercano a la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz, ubicada en el centro de Irán.

El lugar mencionado, conocido como Montaña de Pickaxe, es una instalación nuclear subterránea donde, según agencias de inteligencia occidentales, Teherán construye una planta de enriquecimiento no declarada.

Durante casi dos semanas, Estados Unidos lanzó sucesivas oleadas de ataques contra territorio iraní, mientras Teherán respondió con acciones contra bases militares, instalaciones y objetivos que considera vinculados a Washington en varios países de la región.

La escalada se produce pese al memorando de entendimiento firmado por Washington y Teherán en junio, que estableció un alto el fuego para poner fin a los combates iniciados el 28 de febrero y contemplaba negociaciones para alcanzar un acuerdo más amplio.

Sin embargo, Trump declaró el pasado día 8 el fin de la tregua tras los ataques contra varios petroleros en el estrecho de Ormuz, de los cuales Estados Unidos responsabilizó a Irán, y ordenó reanudar las operaciones militares dentro de ese país.

Washington exige a Teherán detener los ataques contra buques y garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Ormuz, mientras las autoridades iraníes insisten en establecer un mecanismo para regular el tránsito marítimo por esa vía estratégica.

Estados Unidos promueve el paso de buques comerciales por una ruta diferente a la establecida por Irán, propuesta rechazada por Teherán, que amenaza con atacar cualquier embarcación que cruce el estrecho sin coordinación previa.

La disputa incrementó los temores sobre una posible interrupción de las exportaciones de petróleo y gas a través de esa vía, considerada esencial para el suministro energético mundial.