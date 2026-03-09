Gabinete Ejecutivo de Irán jura lealtad al nuevo Ayatolá

El Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Inteligencia, y la fuerzas de defensa juraron fidelidad al nuevo líder Jameneí

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, juró ante el mundo su lealtad absoluta al Líder Supremo. (Foto: tomada de telesurtv.net)

El gobierno iraní confirmó este domingo la lealtad de dos de sus principales ministros al recién nombrado líder supremo, Mojtaba Jameneí, quien hará frente y levantará la moral de Irán frente a las agresiones de Estados Unidos e Israel.

El ministro de Asuntos Exteriores, Seyed Abbas Araghchi, afirmó la fidelidad de su cartera a la figura del nuevo supremo de la Revolución Islámica, subrayando que la elección garantiza la soberanía y la unidad del pueblo iraní.

En su mensaje, Araghchi expresó reconocimiento a Jameneí por su “digna selección” y añadió que la defensa de los derechos de la gran nación iraní, la seguridad nacional y la consecución de los fines de la Revolución Islámica serán prioridades sin flaquear.

En un comunicado conjunto con las fuerzas de inteligencia, seguridad y defensa, Khatib aseguró el apoyo total a la figura de Jameneí y reiteró la firme oposición de Irán al “frente arrogante sionista-estadounidense”.

El ministro afirmó su compromiso de cumplir las órdenes del nuevo ayatolá con la misma diligencia que se hacía con el predecesor, Alí Jameneí, quien fue asesinado durante los ataques de EE. UU. e Israel en territorio iraní.

Jameneí cuenta con la lealtad absoluta de todo el Ejecutivo iraní y sus fuerzas militares, además del apoyo incondicional de la población civil, para hacer frente a las amenazas exteriores y las hostilidades occidentales sobre la soberanía de Irán.