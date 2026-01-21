Gallos frente a Cocodrilos otra vez en play off

Para los espirituanos, el equipo yumurino es un rival desafiante. (Foto: Alien Fernández/ Escambray)

Este miércoles Cocodrilos y Gallos inician la batalla de los cuartos de los play off en la 64 Serie Nacional del béisbol cubano.

La cita de será en el estadio yumurino Victoria de Girón a partir de la una y treinta de la tarde, en lo que constituye la quinta ocasión en que ambos equipos se enfrentan en la postemporada.

Para abrir el primer partido, el mánager de los espirituanos Luisvany Meneses anunció al zurdo Carlos Michel Benavides, una decisión que resulta cuando menos arriesgada, aunque obedece, en gran medida, a las afectaciones que han tenido algunos de los abridores del conjunto.

El cabaiguanense se perdió buena parte de la fase regular de la temporada por enfermedad. En resumen, solo lanzó en ocho partidos, siete de ellos como abridor. En total trabajó en apenas dos entradas, con saldo de una victoria y una derrota y efectividad de 5.87 PCL.

Meneses anunció al zurdo Carlos Michel Benavides. (Foto: Alien Fernández/Escambray)

Para el segundo juego, también con sede en el Victoria de Giron el jueves a la una y treinta de la tarde, la elección recayó en otro zurdo: Alex Guerra, quien en 14 encuentros lanzó 58 y un tercio de entradas, acumuló balance de tres triunfos y dos reveses, con 5.55 PCL de efectividad.

Más allá de abridores, para los espirituanos, con el equipo más joven de la actual temporada, este será un cotejo desafiante ante uno de los elencos más estables de los últimos años en la pelota cubana y al que, con diferentes integrantes y directores de ambos bandos, nunca ha podido ganarle.

Pero esta es una nueva historia. Así lo ratificó horas antes de darse la voz de juego el mánager debutante de los Gallos: “El equipo se preparó y está en muy buenas condiciones, se trataron de corregir los principales errores que tuvimos a lo largo de los 75 juegos de la competencia. Solo tenemos el caso de Leandro Forteza, el lanzador, quien tiene un esguince y no va a poder estar entre los 40”.

Comenzar en terreno contrario no parece desvelar a Meneses: “Lo importante es que los muchachos salgan al terreno con la misma disciplina, la combatividad y los deseos que han mostrado en estos días y durante toda la competencia. No creo que tengamos preocupación de ningún tipo, sin menospreciar al contrario que es un gran rival como Matanzas, pero nuestro equipo tiene mucho que ganar y esperamos que salgan al terreno a disfrutar, a estar convencidos de lo que sí podemos y con la mentalidad ganadora todo el tiempo”.

Explicó que José Isaías Grandales, su principal carta de triunfo, con siete éxitos en la fase regular, “no va a poder ser el primer abridor, pero sí va a estar dentro de la rotación de los Gallos en el resto de los juegos del play off. Ya el pasado sábado tiró en un encuentro que realizamos entre nosotros, no se sintió absolutamente nada. Está fuerte, con buena potencia y mucha disposición”.

Expuso que los dos seleccionados para los primeros encuentros “terminaron en excelentes condiciones. Guerra sufrió un golpe en la rodilla antes de ir a la última subserie vs Mayabeque. Está bastante bien ya, pero quisimos darle un día más en la rotación, pero los dos están muy bien, tenemos plenitud de confianza en los dos y creemos que vamos a dar muy buenos juegos de pelota en Matanzas”.

Sobre el uso de los lanzadores en los restantes partidos, señaló: “Eso lo vamos a ir viendo en el camino según se nos vayan dando los juegos, pero todos están en perfecto estado, con la mayor de las disposiciones”.

El director reiteró que la juventud de su conjunto no es para él una preocupación adicional: “Vamos a tratar de hacer lo mismo que hemos hecho durante todo el campeonato y a ver cómo se nos van dando los juegos, partido a partido, inning por inning e ir trazando las estrategias sobre el camino. Muchos son debutantes, pero no queda de otra que salir a darlo todo, espero que nuestro estadio se nos llene totalmente, les pedimos a los espirituanos que vayan a apoyar a los muchachos, que el equipo va a salir a brindar un buen play off, va a entregarse con mucha pasión y que esperen los mejores resultados”.

Para el juego de apertura el mánager yayabero ya anunció su alineación abridora: Rodolexis Moreno en el campo corto, Liuben Gallo en segunda base, Frederich Cepeda Cruz como bateador designado, Lázaro Fernández en tercera base, Dainel Froilán Fernández en el jardín derecho, Rey Richard Ricardo en primera base, Frederich Cepeda Echemendía en el jardín izquierdo, Yaidel Guerra como receptor y Delvis Hernández en el jardín central.

Tras los dos primeros partidos en terreno matancero y con traslado el viernes, las acciones se mudarán al José Antonio Huelga, donde se jugará el sábado a la una de la tarde, el domingo a las once de la mañana y el lunes de nuevo a la una y treinta de la tarde.

De no existir decisión, los cuartos de final regresan al Victoria de Girón miércoles y jueves de la próxima semana.