Garantizan atención médica a lesionados por incendio en Manzanillo

Dos de los cinco lesionados permanecen estables y se comunican bien, mientras un equipo multidisciplinario sigue de cerca su evolución

De acuerdo con el perfil de la Dirección Provincial de Salud (DPS) de Granma en esa propia red social, uno de los pacientes permanece en estado crítico. (Foto: ACN)

Dos de las cinco personas lesionadas producto del incendio ocurrido anoche en esta ciudad, continúan hoy bajo atención médica especializada en el área de cirugía plástica y caumatología del hospital clínico quirúrgico Celia Sánchez Manduley.

La licenciada Mayra de la Paz Garcés, jefa del servicio, informó que ambos permanecen estables y se comunican bien, mientras un equipo multidisciplinario sigue de cerca su evolución, según refiere en Facebook un reporte de la televisora local Golfovision.

De acuerdo con el perfil de la Dirección Provincial de Salud (DPS) de Granma en esa propia red social, uno de los pacientes permanece en estado crítico, con quemaduras que abarcan más del 30 por ciento de su superficie corporal, y el otro está reportado de grave (alrededor del 16 por ciento de abrasiones).

Los mismos se nombran Hermes Soria Romero, de 47 años de edad, y Luis Roberto Tamayo Cedeño, de 36.