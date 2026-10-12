Extinguen incendio en tanque de combustible en Manzanillo (+fotos)

El siniestro ocurrió en áreas de la Empresa Azutecnia Manzanillo. (Fotos: Facebook)

Un incendio registrado en un isotanque de combustible de la Empresa Azutecnia del municipio de Manzanillo, en la oriental provincia cubana de Granma, fue sofocado tras intensas labores de bomberos, informaron autoridades locales.

El canal de televisión CNC TV Granma precisó que el siniestro ocurrió en la Unidad Empresarial de Base Talleres y Desmonte, perteneciente a Azutecnia, entidad conocida como Taller T-22 y adscrita al Grupo Azucarero Azcuba.

La primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en Granma, Yudelkis Ortiz, confirmó la extinción del incendio y destacó la participación de bomberos del comando de Manzanillo y del aeropuerto local, así como fuerzas del Ministerio del Interior, trabajadores del Acueducto, propietarios de pozos de la comunidad y jóvenes residentes en la zona.

“La unidad venció lo que parecía interminable. Esa tiene que seguir siendo nuestra principal arma para defendernos de todo lo que nos lastime”, expresó la dirigente en redes sociales.

Según detalló CNC TV Granma, el incendio se produjo durante la apertura de un contenedor con recipientes de combustible en las instalaciones de la empresa.

Como consecuencia del hecho resultaron lesionadas cinco personas.

Las autoridades informaron que Pedro Manuel Depara Ramos (22 años), Blas Sosa Vázquez (66) y Ernesto Espinosa Leyva (59) recibieron el alta médica y permanecen bajo seguimiento facultativo.

Mientras, Hermes Soria Romero (47) continúa reportado en estado crítico con quemaduras en el 31 por ciento de la superficie corporal, mientras Luis Roberto Tamayo Cedeño (36) permanece en estado grave con lesiones que afectan el 16 por ciento del cuerpo.

En el lugar permanecieron autoridades del Partido y del Gobierno en Granma y Manzanillo para dar seguimiento a las labores relacionadas con el siniestro.