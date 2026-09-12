Espacio Manaca: así luce hoy la antigua enfermería de esclavos

Dentro de un tiempo cortísimo, si se compra con la cantidad de años que ha estado esperando, el edificio posibilitará en Valle de los Ingenios un movimiento nunca antes experimentado en este punto de la geografía cubana

En apenas un año el inmueble se ha transfigurado por completo. (Foto: Lisa Robaina/ Facebook)

En el mismísimo centro sur de Cuba existe un edificio de la época colonial que nació como enfermería de hombres negros esclavizados, a los que había que preservar como se preservan hoy las máquinas de una fábrica.

Siglos después, sin esclavitud pero en medio de un mundo tan descabellado como el de entonces, este edificio renace como el ave fénix de sus cenizas, en un acto de resistencia de campeonato al momento histórico que atravesamos.

Falta un poco para que vuelva a la vida; para que luzca su cubierta enorme, suelos nuevos, carpintería…

Un año atrás tenía dentro un tupido bosque y un pozo lleno de tierra y desechos hasta el tope. Hoy, ese pozo está dando agua y el bosque desapareció, para traer en su lugar a un admirable movimiento de técnicos, arquitectos, ingenieros, albañiles que con gran esfuerzo lo impulsan.

Dentro de un tiempo cortísimo, si se compra con la cantidad de años que ha estado esperando, ese edificio nombrado desde ya Espacio Manaca, posibilitará en Valle de los Ingenios un movimiento nunca antes experimentado en este punto de la geografía cubana, Patrimonio de la Humanidad desde 1988: aquí se estudiará, se aprenderá, se perfeccionarán saberes, se recrearán personas de todas las edades y se accederá a servicios como cafetería, lavandería y recarga de energía.

La historia del edificio, del poblado en el que está enclavado y del Valle todo, también será contada en este marco. Muchas cosas bonitas y necesarias nacen y nacerán con esta intervención en la antigua enfermería del ingenio Manaca Iznaga, de Trinidad.

Gracias a la cooperación internacional ha sido posible y, para quien ha escogido ese campo como profesión, resulta un privilegio enorme ver frutos de tal tamaño.

La salvaguarda del patrimonio es deber sagrado. Este edificio reivindica la máxima de que el espacio físico es importante, pero más importante aún es lo que le sucede dentro con el patrimonio por el que debe pensarse más: la gente misma.

(Tomado del perfil de Facebook de Lisa Robaina Acosta)