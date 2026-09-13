UNE pronostica déficit de 1 965 MW para pico nocturno de este domingo

En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la misma situación durante todo el horario de la madrugada. El máximo nivel de déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 2032 MW a las 21:30 horas.
Situación de las unidades de generación térmica
Unidades en avería:
- Unidad 5 de la Termoeléctrica Máximo Gómez, en la Zona Especial del Mariel.
- Unidad 2 de la Termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, en Felton.
- Unidad 6 de la Termoeléctrica Antonio Maceo, en Renté.
Unidades en mantenimiento:
- Unidad 3 de la Termoeléctrica Ernesto Guevara De La Serna, en Santa Cruz.
- Unidad 5 de la Termoeléctrica Antonio Maceo, en Renté.
- Unidad 5 de la Termoeléctrica Diez de Octubre, en Nuevitas.
Energías renovables y otras fuentes
Los parques solares fotovoltaicos generaron ayer 4366 MW/hora, con una potencia máxima de 679 MW.
Generación Distribuida
- Fuera de servicio 106 centrales de generación distribuida por indisponibilidad de combustible.
- Fuera de servicio la Patana de Regla, Patana de Melones, Central Fuel de Mariel y Central Fuel de Moa.
Pronóstico para el horario pico
Para la hora pico se pronostica la entrada de la unidad 6 de la CTE Renté con 50 MW
- Disponibilidad en horario pico: 1335 MW
- Demanda máxima prevista: 3270 MW
- Afectación pronosticada: 1965 MW
(Con información de la UNE)
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