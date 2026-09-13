UNE pronostica déficit de 1 965 MW para pico nocturno de este domingo

Para la hora pico se pronostica la entrada de la unidad 6 de la CTE Renté con 50 MW

En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la misma situación durante todo el horario de la madrugada. El máximo nivel de déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 2032 MW a las 21:30 horas.

Situación de las unidades de generación térmica

Unidades en avería:

Unidad 5 de la Termoeléctrica Máximo Gómez, en la Zona Especial del Mariel.

Unidad 2 de la Termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, en Felton.

Unidad 6 de la Termoeléctrica Antonio Maceo, en Renté.

Unidades en mantenimiento:

Unidad 3 de la Termoeléctrica Ernesto Guevara De La Serna, en Santa Cruz.

Unidad 5 de la Termoeléctrica Antonio Maceo, en Renté.

Unidad 5 de la Termoeléctrica Diez de Octubre, en Nuevitas.

Energías renovables y otras fuentes

Los parques solares fotovoltaicos generaron ayer 4366 MW/hora, con una potencia máxima de 679 MW.

Generación Distribuida

Fuera de servicio 106 centrales de generación distribuida por indisponibilidad de combustible.

Fuera de servicio la Patana de Regla, Patana de Melones, Central Fuel de Mariel y Central Fuel de Moa.

Pronóstico para el horario pico

Para la hora pico se pronostica la entrada de la unidad 6 de la CTE Renté con 50 MW

Disponibilidad en horario pico: 1335 MW

Demanda máxima prevista: 3270 MW

Afectación pronosticada: 1965 MW

(Con información de la UNE)