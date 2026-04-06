Garantizan fabricación de ataúdes en Sancti Spíritus

La Emprova ha disgregado la elaboración de los sarcófagos hacia varios municipios de la provincia

Actualmente varios municipios espirituanos asumen la fabricación de ataúdes. (Foto: Cortesía de la Emprova)

A pesar de las limitaciones impuestas por el déficit de generación electroenergética en sus talleres y de la inexistencia de algunas materias primas, la Empresa de Producciones Varias (Emprova) del territorio garantiza la fabricación de ataúdes para todos los municipios, un tema de alta sensibilidad para las familias espirituanas.

“Con la experiencia que tuvimos durante la pandemia de Covid —cuando se incrementaron los fallecimientos y tuvimos que hacer féretros en Trinidad y en la carpintería de Sancti Spíritus, aparte de la fábrica de ataúdes—, estamos disgregando la confección de sarcófagos hacia varios municipios”, detalló a Escambray Alberto Rodríguez Pérez, director general de esa entidad.

En estos momentos, Fomento elabora los suyos y los de Cabaiguán; Trinidad y Yaguajay, los suyos; Jatibonico, los propios y los de La Sierpe; Sancti Spíritus hace los que se necesitan en sus predios y los de Taguasco.

La idea pretende extenderse a la mayoría de los municipios para ahorrar combustible al evitar los traslados y disminuir el tiempo de espera por el ataúd, que en algunos momentos se extendió por algunas horas.

Esta línea de producción no pocas veces tropieza con el déficit de madera y con la falta de fluido eléctrico en las carpinterías, pues solo la fábrica de ataúdes ubicada en la cabecera provincial cuenta con un grupo electrógeno.

“Antes todo entraba por asignación nacional para la fabricación de los ataúdes y hoy solo llega el tejido y la madera, lo demás tenemos que buscarlo con proveedores particulares, por ejemplo, las puntillas de diferentes medidas. La Forestal depende de la energía para aserrar y a veces la madera se demora en entrar, pero se ha asumido este tema con bastante responsabilidad. Hoy disponemos de unos 30 sarcófagos de reserva, sin contar las producciones diarias que van saliendo”, aseguró el directivo.

La Emprova del territorio también padece la actual crisis económica que atraviesa el país, las prolongadas interrupciones del servicio electroenergético afectan el funcionamiento de sus talleres y la escasez de materia prima golpea casi todas sus líneas productivas.