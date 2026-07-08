Sancti Spíritus: Empresa Eléctrica habilita puntos para recarga de celulares, lámparas y ventiladores de la población

En dichos espacios no estará permitida la conexión de motorinas ni de los llamados EcoFlow

La medida responde a la voluntad de la Empresa Eléctrica en el territorio de generar alternativas que permitan brindar apoyo a los usuarios. (Fotos: Empresa Eléctrica Sancti Spíritus/ Facebook)

La Empresa Eléctrica de Sancti Spíritus creó dos puntos oficiales de carga destinados a facilitar a la población la recarga de equipos eléctricos esenciales, como parte de las acciones encaminadas a ampliar las capacidades de atención ante las necesidades energéticas de los habitantes del territorio.

De acuerdo con información divulgada por la entidad en su canal oficial de Telegram, los espacios habilitados se encuentran en el Parque Solar Fotovoltaico El Meso, ubicado en el municipio de Jatibonico, y en la sede de la Empresa Provincial, en calle 1ra, sin número, final del Reparto Colón, aledaño a FarmaCuba, en la cabecera provincial.

En estos puntos la población podrá realizar la carga de teléfonos celulares, lámparas y ventiladores recargables, equipos de utilidad para el desarrollo de las actividades cotidianas en medio de un contexto signado por apagones de más de 24 horas y una red eléctrica que funciona de manera inestable.

La medida responde a la voluntad de la Empresa Eléctrica en el territorio de generar alternativas que permitan brindar apoyo a los usuarios y aprovechar las capacidades disponibles en instalaciones del sector.

La entidad precisó que, debido a las características técnicas de estos servicios, no estará permitida la conexión de motorinas, ni de equipos EcoFlow en dichos puntos de carga.

Las instalaciones fueron acondicionadas para recibir a las personas que requieran utilizar este servicio, al tiempo que la Empresa Eléctrica Provincial anunció la proyección de ampliar esta iniciativa con nuevos espacios similares en otros municipios espirituanos y en la capital provincial.

La creación progresiva de estas capacidades constituye una acción dirigida a acercar soluciones a la población y fortalecer la respuesta del sistema eléctrico ante las necesidades de los usuarios del territorio.