Gesto altruista favorece mejoras constructivas en Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos

Las acciones de reparación y mantenimiento favorecerán las salas de Neurocirugía y Angiología de la institución sanitaria

La iniciativa incluye labores constructivas en la sala de Neurocirugía.

Con el objetivo de mejorar la infraestructura constructiva y, por tanto, la calidad en la prestación de los servicios del Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos, fuerzas de varias empresas del Ministerio de Industrias de Sancti Spíritus iniciarán en próximas jornadas, de forma gratuita, la reparación y mantenimiento de las salas de Neurocirugía y Angiología del mayor centro sanitario del territorio.

La iniciativa, conducida por autoridades del Partido y del Gobierno de la provincia, abarca la rehabilitación de la carpintería, las redes eléctricas, incluida las luminarias; la pintura de los locales, el resane y enchape de paredes, la reparación del mobiliario sanitario, la revisión de los sistemas de clima, entre otras acciones, particularizó Yaquelín de la Paz Ramos, coordinadora de Programas y Objetivos del Gobierno Provincial.

El empeño constructivo será asumido por la Empresa Provincial de Recuperación de Materias Primas, la filial Copextel, la de Automatización Integral (Cedai), así como las unidades empresariales de Base Gases Industriales, Gráfica y Divep, entre otras.

Según De la Paz Ramos, se trata de un gesto altruista de las entidades que emprenderán dichas labores a partir de sus propias finanzas, es decir, de las utilidades; y, aunque no se trata de grandes trabajos constructivos, sí contribuyen a resolver problemas puntuales que afectan hoy la calidad de los servicios en la sala de Angiología, favorecida ya con algunas labores ejecutadas por la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños.

El empeño rehabilitador se extenderá, además, a la sala de Neurocirugía, que registra ingresos mensuales de unos 40 pacientes con traumas craneales y tumores, fundamentalmente, según fuentes médicas de este servicio.

Experiencias similares se han constatado en otras instituciones sanitarias y sociales del territorio, díganse el Hogar Provincial de Ancianos Ever Riverol Bernal y el municipal San José, en la ciudad cabecera, trabajos a cargo de entidades de la Industria Alimentaria.

Gracias a esta iniciativa, también fue beneficiado el Centro Médico Psicopedagógico El Reparador de Sueños, donde, al término de 2025, se habían ejecutado acciones constructivas superior a los 8 millones de pesos, dirigidas a perfeccionar la infraestructura de la instalación visible en las labores acometidas en la reparación de puertas, ventanas, camas, mobiliario sanitario y en la donación de ventiladores, colchones, sábanas, toallas, colchas y otros artículos.

Varias entidades del Ministerio de la Agricultura formaron parte de esta experiencia enaltecedora, entre estas, las empresas Pecuaria Venegas, la Agropecuaria Obdulio Morales, la Municipal Agroindustrial Sancti Spíritus y la de Acopio y Beneficio del Tabaco.