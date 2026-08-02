Grabadores en acción (+fotos)

La muestra colectiva Memorias grabadas se expone en la Galería de Arte Oscar Fernández Morera, de la ciudad del Yayabo, organizada por el taller que lidera Omar Fernández Galí, Cuti

El grabado es una manifestación de las artes visuales con gran arraigo en Sancti Spíritus.

Con la participación de 25 creadores fue abierta la muestra colectiva Memorias grabadas en la Galería de Arte Oscar Fernández Morera, de la ciudad del Yayabo, organizada por el taller de grabado Espacio gráfico deSancti Spíritus que lidera Omar Fernández Galí (Cuti).

La variedad de técnicas, tendencias y propuestas temáticas resulta interesante para cualquier espectador, aunque hay algunos desbalances en cuanto al dominio del complejo mundo de la impresión artística. En algunas se observa la impericia en el manejo de la gubia, la distribución compositiva o la necesaria relación figura fondo. En otros, se abordan tópicos que de tanto reiterarse resultan poco originales. No obstante, se aprecia una voluntad de creación loable en una ciudad donde apenas existía tradición de grabadores.

Sobresalen por su capacidad propositiva y dominio de la técnica la xilografía de Kcho con su permanente tema de la inmigración. Ocupa lugar protagónico en el espacio compositivo de su obra una lancha erecta con su hélice incrustada en su interior, hombres que tienen ante sí el remo y unas casas ecuestres hincadas en el agua para ofrecernos la imagen del virtual desplazamiento humano. El artista ha logrado a través de la configuración de la línea fina, apenas abocetada, y el uso de la sombra, una composición dinámica saturada de simbología.

Bajo la misma técnica de la xilografía, el grabador cienfueguero Rafael Cáceres exhibe una obra intitulada Café, donde expone la acción típica del tomador de la fuerte infusión humeante. Las volutas del café caliente se expanden por todo el espacio de la cartulina para reflejar visualmente el aroma del líquido que envuelve el olfato del tomador. Con plausible limpieza de la línea, el artista no necesitó acudir a recursos expresivos más complejos para ofrecer una visión armónica del tema propuesto.

Juan Carlos Lage presentó una calcografía titulada De la época, que revela a un curtido grabador. Resalta en su composición la captación de la atmósfera que envuelve a la mujer ataviada con ropaje antiguo. Logra esfumar la figura femenina con virtuosismo al extender los trazos para dar empaste a la sombra que modela. Del mismo artista se exhibe una cuchara metálica burilada con una inscripción, lo que resulta novedoso en el ámbito espirituano del grabado.









La exposición Memorias grabadas constituye un esfuerzo mancomunado de sus organizadores para brindarle en este verano al público una opción culta de apreciable calidad como conjunto.

Por su parte, Cuti apela a la abstracción geométrica para darnos un entramado de figuras que se insertan entre sí para intentar crear la posible relación de una imaginaria ciudad en movimiento. Se trata de un conjunto de volúmenes donde se combinan elementos amorfos con escaleras y ruedas dentadas para ofrecer la sensación del permanente movimiento que se desea transmitir al espectador. Resalta en la obra la limpieza de las gruesas líneas que se conjugan con la armazón de los trazos discontinuos.

Por supuesto, hay otros grabados que comunican ideas fundamentadas en creencias sincréticas como la de Alexander Hernández Chang, quien acude a la simbología del caracol utilizado por la santería para la adivinación y la fusiona con los fundamentos religiosos asiáticos. De tal modo ofrece una doble visualización: la mano de Orula del panteón yoruba y la mano representativa de Buda, encerradas ambas en un doble círculo concéntrico rodeadas de caracoles consagratorios dentro del tablero de Ifá.

También se hizo plausible el tratamiento reiterado de los rostros con mayor o menor acierto técnico compositivo por parte de los artistas participantes. Hay desnudos de mujer en proceso de metamorfosis visual, morenas con el pelo hirsuto, cuerpos creados con un inusitado barroquismo, o aquella otra que expresa cierto simbolismo en el tratamiento de la línea figurativa.

En esencia, la exposición Memorias grabadas constituye un esfuerzo mancomunado de sus organizadores para brindarle en este verano al público una opción culta de apreciable calidad como conjunto.