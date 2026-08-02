Red Juvenil Comunitaria: un proyecto necesario (+fotos)

Así lo define Yankiel Saroza Luján, miembro del Comité Municipal de la Unión de Jóvenes Comunistas en Sancti Spíritus, quien insiste en la importancia de continuar fomentando el talento de los jóvenes en beneficio de sus comunidades

La Red Juvenil Comunitaria es un proyecto que involucra a todos los jóvenes cubanos para promover acciones de impacto social en diversas áreas, entre las que figuran la producción, la comunicación y la cultura. Su propósito esencial responde a la necesidad de aprovechar y fomentar el talento de las nuevas generaciones para ponerlo al servicio de las necesidades de sus zonas de residencia.

En Sancti Spíritus su alcance se extiende a los 78 consejos populares de la provincia y este verano ha propiciado la organización de actividades comunitarias para garantizar el sano esparcimiento y la diversión de niños y jóvenes.

A propósito de ello, Yankiel Saroza Luján, miembro del Comité Municipal de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en Sancti Spíritus, precisa: «La diversidad de edades y el ámbito al que pertenecen los jóvenes de la red es una fortaleza, pues nos permite tener mayor impacto en el trabajo que realizamos».

Yankiel Saroza Luján, miembro del Comité Municipal de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en Sancti Spíritus.

Para llegar a más lugares se han establecido objetivos de trabajo concretos que se ven reflejados en los siete proyectos que incluye la Red Juvenil Comunitaria: Zona Joven Segura, Voltaje Juvenil, Tu aporte Cuenta, Conciencia Joven, Cuba Viva, Código Joven y Aquí con mi barrio.

«Las actividades relacionadas con el apoyo, de conjunto con los trabajadores sociales, a los abuelitos y personas vulnerables de la comunidad, a quienes llevamos mandados y ayudamos con tareas del hogar, así como el acompañamiento a las embarazadas durante el proceso de gestación son de las más gratificantes por el componente humano que implican», asegura Saroza Luján.

A ello se suman el aporte al montaje de los parques solares fotovoltaicos del territorio espirituano y jornadas de trabajo voluntario en organopónicos para contribuir a la producción de alimentos y la soberanía alimentaria a escala local.

Además, su quehacer incide en acciones vinculadas a la recreación durante la etapa estival, que han sido acompañadas por el sector cultural y deportivo en Sancti Spíritus.

«Para muchos de los que estamos involucrados en la red es la primera vez que formamos parte de un proyecto de esta envergadura, pero los muchachos han desarrollado un gran trabajo. Todos aprendemos en el camino y ganamos en experiencia», añade el dirigente juvenil.

Las prioridades de cara al futuro están encaminadas a mantener los siete proyectos rectores de la Red Juvenil Comunitaria, seguir trabajando y creciendo para llegar a mayor número de personas y lograr mayor alcance.

«La Red Juvenil Comunitaria es un proyecto muy necesario en la Cuba de estos tiempos por su vocación humanista y poder aglutinador, que se erige sobre la base del compromiso de proteger a todos los niños y jóvenes cubanos, educarlos para que puedan convertirse en adultos de bien para nuestra sociedad», concluye Saroza Luján.