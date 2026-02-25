Gritan a Trump que miente durante discurso del Estado de la Unión

El discurso acentuó la división existente en el 119 Congreso. Mientras los republicanos aplaudían casi con delirio al presidente, la mayoría de los demócratas permanecieron sentados, impasibles, pero molestos

Trump dijo que había que defender a los estadounidenses antes que a los migrantes indocumentados. (Foto: PL)

Las congresistas demócratas Ilhan Omar y Rashida Tlaib estallaron en la noche de este martes molestas al discurso del Estado de la Unión del presidente Donald Trump cuando tocó uno de los temas más candentes: la inmigración.

Trump dijo que había que defender a los estadounidenses antes que a los migrantes indocumentados y en ese momento las representantes de Minnesota y Michigan le gritaron desde sus peldaños “tú mientes”.

Le recordaron al alzar la voz que el “ICE (sigla en inglés de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) asesinó a ciudadanos estadounidenses”, convirtiendo ese en uno de los momentos más tensos de la noche.

«¡Están matando estadounidenses!» o «¡Han matado estadounidenses!». o «¡Están disparando a los estadounidenses!», expresaron.

El mandatario se colgó créditos en su continua campaña para expulsar a inmigrantes indocumentados y su nueva «guerra contra el fraude», mientras mencionaba operaciones de deportación en curso.

La también representante demócrata Norma Torres, de California, levantó una pancarta de doble cara con las fotos de Renee Good y Alex Pretti, con la leyenda «Asesinato premeditado» debajo de sus rostros y nombres.

Ambos fueron asesinados en enero por agentes federales de inmigración durante las operaciones de control migratorio denominada «Metro Surge» en la ciudad de Minneapolis, en Minnesota.

Cuando Trump denunció el presunto fraude en las comunidades somalí-estadounidenses de Minnesota, Omar gritó: «¡Mentira!».

Antes, a minutos del inicio del discurso del presidente Trump, el congresista demócrata Al Green, de Texas, fue retirado de la sesión después de desplegar un cartel que decía: “¡Los negros no son simios!”.

Este fue un gesto en aparente referencia a un video que el mandatario republicano publicó en redes sociales este mes, en el que aparecían el expresidente Barack Obama y la exprimera dama Michelle en el cuerpo de unos monos.

Trump no se ha disculpado por publicar el video de aproximadamente un minuto de duración, que reiteraba sus falsas acusaciones sobre fraude electoral en las elecciones de 2020, que perdió frente a Joe Biden.