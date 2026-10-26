Harry Kane Balón de Oro 2026

El jugador inglés superó a Kyllian Mbappé, delantero francés del Real Madrid y a Lamine Yamal, delantero español del Barcelona

Harry Kane, delantero inglés del Bayern Múnich es el ganador del Balón de Oro 2026. Con ello, releva a Ousmane Dembélé, ganador en 2025, y recibe a los 33 años el mayor reconocimiento individual del fútbol.

Al obtener el galardón, Kane se convierte en el quinto inglés en conquistarlo, tras Stanley Matthews, Bobby Charlton, Kevin Keegan y Michael Owen, el último en lograrlo, en 2001.

El jugador se lleva el galardón tras una temporada excelente con el Bayern Múnich y después de llegar a la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con Inglaterra.

Su candidatura cobró fuerza gracias a sus 73 goles y ocho asistencias en 65 partidos con el Bayern y la selección inglesa. En el conjunto alemán marcó 61 tantos en 51 encuentros: 36 en la Bundesliga, 14 en la Liga de Campeones, 10 en la Copa y uno en la Supercopa. Además, contribuyó a conquistar tres títulos nacionales: la Liga, la Copa y la Supercopa.

Al recibir el premio, agradeció a su familia por el respaldo, incluyendo a su hermano Charlie, su mamá, su papa, su esposa Kate y sus hijos. «Muchas gracias. Sé cuánto apoyo me das. Todos vivimos estas emociones juntos. Sé cuánto ayuda fuera del campo, me permite rendir y dar lo mejor de mí en el campo».

Asimismo, rindiendo homenaje a todos sus entrenadores. «Todos ustedes han tenido un papel importante en mi desarrollo en diferentes etapas de mi vida. Sin cada uno de ustedes no estaría aquí hoy. Aprendí mucho».

«Cuando te rodeas de las mejores personas, solo te mejora como persona y como jugador», enfatizó en su discurso, en el que también agradeció a sus compañeros de equipo de Inglaterra y, por su puesto, del Bayern Múnich.

«Un honor jugar en el Bayern de Múnich. Representarte es un verdadero privilegio. Me alegra traer este trofeo de vuelta al Bayern de Múnich», dijo.

Tras Kane, Kyllian Mbappé, delantero francés del Real Madrid terminó segundo; seguido por Lamine Yamal, delantero español del Barcelona.

En la ceremonia, además, se anunció que la española Alexia Putellas, de 32 años, resultó ganadora por tercera vez del Balón de Oro. Ya había sido distinguida con el premio en 2021 y 2022.

Una ceremonia histórica en una sede diferente

La ceremonia del prestigioso premio individual que organiza la revista France Football fue una edición histórica, ya que es la primera vez en 70 años que se celebra en la capital británica.

Los organizadores dejaron de manera temporal el tradicional Théâtre du Châtelet de París, sede habitual del evento desde 2019, y se trasladaron al teatro Palladium para conmemorar a Sir Stanley Matthews, el primer futbolista en ganar el galardón en 1956. La leyenda inglesa se destacó por su paso por el Blackpool y Stoke City.

¿Cómo se eligió al ganador?

El premio lo otorga un jurado internacional de reconocidos periodistas especializados, con un representante por cada país entre los primeros 100 de la última actualización de los ‘rankings’ FIFA en la categoría masculina y entre los 50 primeros en la femenina.

Al evaluar, los especialistas deben considerar las actuaciones individuales, actuaciones y logros del equipo, así como la clase y juego limpio.