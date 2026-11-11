Hermanos Saíz: Héroes de carne y hueso

La serie radial Mis muchachos, los Saíz trae a la actualidad la historia de dos jóvenes excepcionales y la fuerza de su madre, igualmente singular

La familia Saíz Montes de Oca fue la cuna de estos dos valiosos jóvenes.

Honrar el legado y la leyenda de los hermanos Luis y Sergio Saíz Montes de Oca y de su madre Esther Montes de Oca es el propósito de la serie radial Mis muchachos, los Saíz, un empeño de RadioArte de conjunto con la AHS, asociación cultural que lleva el nombre de los jóvenes pinareños.

Implicados ambos en la lucha revolucionaria contra la dictadura de Batista, llegaron a ser líderes del Movimiento 26 de julio en San Juan y Martínez, y ello les costó la muerte: fueron asesinados a sangre fría el 13 de agosto de 1957. Luis tenía 18 años; Sergio,17.

El reconocido radialista Manuel Ramírez Heras escribió y dirigió esta serie; y según confesó, es de los que más lo han marcado, y puede significar «un antes y un después en mi historia como realizador de dramatizados. Lo disfruté, lo viví y lo sufrí en cada uno de sus capítulos».

¿Cómo surgió la idea de llevar a la radio la historia de los hermanos Saíz?

«Hace tres años, el presidente de la AHS, Yasel Toledo, participa en Haciendo Radio, programa que dirijo, para promocionar actividades de la organización; y me comenta que, en unos días, el Secretariado de la organización saldría para Holguín, donde desarrollarían un consejo ampliado. Me extiende la invitación para que participe, y así me vincule con la organización.

«Lo hice y me impresionó la profundidad con que estos jóvenes discutían temas, de crítica, que era el plato fuerte; y además, el trabajo que hacían en las comunidades más intrincadas de la provincia. Pienso que entonces me enamoré de la AHS.

«Es en este viaje donde Yasel me propone que haga una serie sobre los hermanos Saíz, para octubre del 2026, en saludo al aniversario 40. Le dije que sí, sin pensar en la responsabilidad que lleva una serie histórica. A partir de entonces me he vinculado mucho con la AHS. Me invitan a todos sus eventos y yo agradecido de esta experiencia».

¿Qué caracterizó el proceso de investigación?

«Debo decir que tuve todo el apoyo de la organización, pues fui varias veces a San Juan y Martínez. Allí pude investigar con personas que habían conocido a la familia, sobre todo a Esther Montes de Oca.

«Revisé mucha bibliografía de la obra de los muchachos, y fue también fundamental el trabajo que comenzamos con la asesora histórica de la Casa Museo, Yuliet Osorio, junto con mi asesor Dairon Bejerano. Creamos un equipo; yo escribía, Dairon revisaba, se le enviaba a Yuliet, ella nos daba su criterio y apuntes que no debían faltar. En fin, un proceso fuerte de investigación llevado con mucha seriedad».

¿Cómo escogieron a quienes interpretarían a los hermanos y a Esther?

«Confieso que escribí la serie poniendo una gran fuerza en el personaje de Esther, que es quien desde su recuerdo trae al presente una etapa de la historia de sus muchachos en cada capítulo –10, de 20 minutos– y pensando en la actriz Kenia Ortiz.

«Escribía sus momentos, porque ella comienza y termina cada capítulo, y en mi mente era la voz de Kenia. Hemos trabajado en muchas novelas y proyectos, y sabía que era quien podía estar a la altura de esa madre. Y desde que se lo propuse, me dijo: Yo soy Esther.

«Con respecto a los hermanos, Luis lo tenía definido también con Ángel Ernesto García Brito, que forma parte de mi equipo de trabajo y es un excelente actor. A quien tuvimos que buscar entre varias propuestas fue a Sergio, y al final nos decidimos por Jarol González Nocedo.

Parte del equipo, con el director, Manuel Ramírez Heras, al centro. (Foto: Cortesía del entrevistado)

Heras describe la grabación como una experiencia extraordinaria: «Todos se habían leído la serie; sabían, dramatúrgicamente, lo fuerte y emotivos que eran los capítulos. Cuando terminaba cada uno, se cerraba con un fuerte aplauso y muchos salían del estudio con lágrimas en sus ojos.

«Confieso que nunca había vivido una experiencia así. Comencé a subir escenas a las redes, y había varias personas que querían participar en las grabaciones. Les dije que eso llevaba a la desconcentración de los actores, pero para los dos capítulos finales no pude negarme.

«Me sirvió tener varios invitados en el estudio, porque cuando salió el cortejo, Esther le dijo a su hermana Aida (interpretada en actuación especial por Tamara Castellanos), que hablara con el pueblo y que estuvieran tranquilos, pues no quería más derramamiento de sangre. Pero al pasar por la estación policial, el pueblo comenzó a cantar el Himno Nacional en voz baja, y fueron subiendo. Entonces le dije a todos los invitados: “Ustedes van a participar en el entierro de los muchachos”, los pasé para el estudio, y entre todos cantaron el Himno Nacional».

Sobre la experiencia del elenco y el resto de los realizadores, ahonda: «Disfrutaron cada momento, se entregaron dando lo mejor de sí. Los unió el sentimiento y la camaradería, porque estaban concientes de que hacían una serie de muchos valores y que recreaba una historia a las que muchas personas debían acercarse».

¿Han tenido ya alguna retroalimentación?

«La obra tuvo una premier en el «Antonio Lloga in Memorian», y a partir de ese momento la productora Radioarte la puso a disposición de todas las emisoras del país.

«En La Habana ya se hizo una premier de lujo, en la cual se representaron escenas de la obra en vivo. Y desde varias provincias, quienes la han disfrutado, han reconocido la serie como algo hermoso y muy fuerte emocionalmente. Recuerdo un mensaje de un colega de Guantánamo: En casa todos la hemos escuchado y hemos llorado con esta serie, gracias por este regalo.

«Creo que, también, tener música original, a cargo de Osmany Romero, cantautor, que compuso el tema para la serie: Hermanos, le da mayor vuelo artístico y sentido».

¿Cómo desearía que esta producción continuara su recorrido, y qué otros proyectos le ha inspirado?

«Quisiera el apoyo de todos para llevarla a universidades, preuniversitarios, secundarias… Nuestra juventud debe conocer esta historia, a profundidad. Sé que todas las emisoras la han pedido y en muchas se transmite, y nosotros estamos orgullosos de la repercusión. Vamos en noviembre a realizar una presentación de la obra en San Juan y Martínez, en la Casa Museo de los muchachos, y también se realizará un video clip de la canción de Osmany Romero.

«Ahora mismo estoy trabajando para la editorial Verde Olivo con una serie dedicada al centenario del Comandante Juan Almeida; la Ahs pidió una serie dedicada a Frank País y después al Padre de la Patria: Carlos Manuel de Céspedes; y la Unión de Jóvenes Comunistas, una sobre Julio Antonio Mella.

«Es mucho trabajo, pero cuando presentas y das a conocer a figuras históricas como seres humanos, de carne y hueso, utilizas todos los recursos de la radio, y logras la atención de la audiencia, la haces reír, llorar y ver a estas figuras en toda su dimensión, creo que se cumple con el momento histórico tan complejo que estamos viviendo. Y eso… eso no es trabajo. Hacer estas obras nos hace felices».