Hodelín a gira de invierno

“Espero que la gira rinda los frutos para los que he entrenado”, asegura Jorge. (Foto: Facebook)

El joven saltador espirituano Jorge Hodelín calentará el inicio del año con su participación en la tradicional gira de invierno del atletismo cubano por varias ciudades europeas, con vistas a los principales eventos del deporte en el 2026, esencialmente en el Mundial bajo techo con sede en la ciudad polaca de Kujawy Pomorze, del 20 al 22 de marzo próximo.

Su debut internacional este año se concreta como parte de un selecto grupo que encabeza la campeona mundial de triple salto Leyanis Pérez y lo garantizó en junio pasado, cuando su marca de 8.34 metros en el salto de longitud en el Campeonato Nacional de Atletismo Sub-20, con sede en Camagüey lo ubicó en el número uno del ranking de su categoría en el 2025 y en recordista cubano de ese grupo etario, además de otorgarle un boleto al Mundial de Japón en septiembre último, méritos por los que resultó electo como novato del año en la tierra del Yayabo.

Su estreno está previsto para el 7 de febrero en el Mitin de Invierno de Moscú, en Rusia, y, de acuerdo con el cronograma que dio a conocer la Federación Cubana del deporte, volverá a saltar el 21 del propio mes en el Mitin de Orense, en España.

Ahora en Europa debe hablar palabras mayores desde sus 18 años: “Me he enfocado en la preparación del pasado año y espero que la gira rinda los frutos para los que he entrenado”, comentó a Escambray desde la capital cubana, de donde debe partir el próximo 3 de febrero.

Con la experiencia del Mundial japonés, el cabaiguanense aspira a codearse nuevamente con parte de los mejores exponentes del salto largo mundial.

Como el resto de sus compañeros, tiene un objetivo claro: “Hacer la marca para asistir al bajo techo, para el que se está pidiendo una marca de 8.17 metros y espero poder saltar esa distancia. En los próximos días debemos hacer los controles y hacer poder evaluar cómo estamos cada uno de los saltadores”.

El grupo lo completan Liadagmis Povea y Lázaro Martínez (triple salto), Luis Enrique Zayas y Dacsy Brisón (salto de altura), Maykel Massó y Aniel Molina (salto de longitud); la gira incluye además los mítines de Banska Bystrica, en Bratislava, y los de Lievin, de Metz, de Val de Reuil, de Miramas y el internacional de Limoges, todos en Francia.