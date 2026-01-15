Honor y gloria: Cuba rinde tributo a sus héroes (+fotos y video)

Cuba honra y recibe los restos mortales de los 32 combatientes asesinados por Estados Unidos en la agresión a Venezuela

Foto: Estudios Revolución

Al amanecer de este jueves arribó al Aeropuerto Internacional José Martí, de La Habana, la aeronave que trasladó los restos mortales de los 32 cubanos caídos en Venezuela el pasado 3 de enero, en el cumplimiento de su deber. El pueblo de Cuba les rinde tributo hoy en la capital y mañana en las demás provincias y municipios.

Encabezado por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, y por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se realiza el Primer Homenaje a los Héroes Caídos en el propio aeropuerto.

Las palabras de la ceremonia fueron pronunciadas por el ministro del Interior Lázaro Alberto Álvarez Casas, quien afirmó que los combatientes “cayeron lejos de su hogar, pero no de su deber”, y subrayó que al recibir sus restos mortales Cuba renueva ante ellos su lealtad a la Patria y a la unidad de América Latina.

“Los recibimos con profundo orgullo y eterno compromiso, porque sabemos que la muerte no derrota a quienes caen con el fusil en la mano defendiendo una causa justa”, expresó.

Álvarez Casas señaló que los caídos “son una nueva luz que nos refuerza, nos enaltece y nos compromete”, y precisó que la bandera que los cubre no representa una ausencia. “Traen consigo el ejemplo de la entrega, el valor y la fidelidad”, dijo, al evocar las horas difíciles de la madrugada del 3 de enero, cuando —recordó— los combatientes cubanos estuvieron allí, fieles al legado del internacionalismo que ha marcado cada etapa de la Revolución.













Fotos: Estudio Revolución

Álvarez Casas afirmó que Venezuela no fue para ellos una patria distante, sino un espacio donde se entrelazan Martí y Bolívar, Chávez y Fidel. “Cayeron combatiendo y ascendieron para siempre a la historia”, sostuvo, al tiempo que ratificó que Cuba no claudica, aun cuando defender la dignidad implique pagar un alto precio. “Nuestros combatientes lucharon con el mismo ímpetu que los mambises y los rebeldes”, añadió.

El ministro destacó que los compañeros fueron recibidos “con el orgullo de saber que pelearon hasta la última bala y ofrendaron su vida en el cumplimiento de la misión encomendada”.

Álvarez Casas recordó que detrás de cada nombre hay rostros y familias, padres, hijos, esposos y hermanos que hoy sufren una pérdida irreparable. En ese contexto, hizo suyas las palabras de Fidel Castro: “No podemos decir que el dolor se comparte; el dolor se multiplica”.

Finalmente, expresó que la Patria se yergue ante ellos con respeto y gratitud. “Sus muertos son nuestros muertos”, afirmó, y sostuvo que si algo ha demostrado esta dolorosa página de la historia es que el imperialismo podrá tener armas más sofisticadas, “pero hay algo que jamás podrá comprar: la dignidad del pueblo cubano”.

Foto: Cubadebate

Pasadas las nueve de la mañana llegaron a la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en el municipio Plaza de la Revolución, los restos mortales de los 32 cubanos caídos en el cumplimiento del deber en Venezuela.

La entrada del batallón de ceremonia de las FAR, portando los féretros, marcó uno de los momentos más solemnes de la jornada.

Dentro del recinto se desarrolla la ceremonia militar. Los primeros en rendir tributo son sus compañeros de armas, formados con rigor y silencio.

Los armones permanecen expuestos, cada uno acompañado por la fotografía del combatiente que regresa al seno de su hogar, un gesto que devuelve nombres y rostros a la despedida.

En las afueras del Ministerio, el ambiente es de recogimiento. Corren lágrimas por las mejillas de muchos de quienes esperan para dar el último adiós.

Hay presencia de representantes del Ministerio del Interior, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, de la Asociación de Combatientes de Cuba y de organizaciones políticas y de masas. Hombres y mujeres de entera confianza, unidos en el mismo gesto de respeto.

Las puertas también están abiertas para toda la población, que podrá llegar a la sede del Minfar hasta las seis de la tarde y rendir tributo a sus héroes.

Noticia en construcción