Primer Ministro de Namibia inicia visita oficial a Cuba

La visita de Hon. Dr. Tjitunga Elijah Ngurare se extenderá hasta el próximo 10 de agosto

Hon. Dr. Tjitunga Elijah Ngurare fue recibido por Josefina Vidal Ferreiro, viceministra de Relaciones Exteriores. (Foto: CubaMinrex)

El Primer Ministro de la República de Namibia, Hon. Dr. Tjitunga Elijah Ngurare, a Cuba para cumplir una visita oficial que se extenderá hasta el próximo 10 de agosto.

Según precisó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex, a su llegada al Aeropuerto Internacional José Martí fue recibido por Josefina Vidal Ferreiro, viceministra de Relaciones Exteriores.

Durante su estancia, Ngurare sostendrá conversaciones oficiales con las máximas autoridades cubanas, en las que se examinará el estado de las relaciones bilaterales y las oportunidades de ampliar la cooperación en sectores de interés común.

Cuba y Namibia mantienen vínculos políticos y de colaboración con resultados relevantes en áreas de alto impacto social, entre ellas la salud, la formación de recursos humanos, el desarrollo de infraestructuras, el deporte y los recursos hidráulicos.

La visita oficial del jefe de Gobierno namibio, propiciada por su homólogo cubano, Manuel Marrero Cruz, reafirma la voluntad de ambos países de fortalecer la amistad y la cooperación, sustentadas en décadas de apoyo mutuo y solidaridad.