¿Imágenes con menos tiempo de duración?

La plataforma de Meta anunció el lanzamiento de Instants, una nueva herramienta diseñada para compartir fotografías sin filtros ni edición, que desaparecen luego de ser vistas entre un círculo reducido y seleccionado de contactos

Desde las redes, Instagram se pone efímero. Así como lo escucha, la plataforma de Meta anunció el lanzamiento de Instants, una nueva herramienta diseñada para compartir fotografías sin filtros ni edición, que desaparecen luego de ser vistas entre un círculo reducido y seleccionado de contactos.

Las fotos enviadas a través de esta función estarán disponibles durante un máximo de 60 segundos, y solo para aquellos amigos que el emisor haya incluido en una lista denominada Círculo Instantáneo.

Para acceder a Instants, el usuario debe deslizar hacia la izquierda desde el feed principal y seleccionar el modo Instant. Una vez tomada o seleccionada la fotografía, se puede elegir el tiempo de exposición (5, 15, 30 o 60 segundos) y los destinatarios.

Tras la visualización, la imagen desaparece del chat sin dejar rastro en el historial de mensajes, aunque la plataforma advierte que, como en toda comunicación digital, no se puede impedir una captura de pantalla externa.

Además de integrarse en Instagram, la nueva función se está probando como app independiente en algunos países.

Instagram, que ha sido la red social de las fotos bien cuidadas y viajes perfectos, ahora apuesta por algo más real y concreto, que los usuarios compartan en privado y con menos presión. Interesante propuesta que nos llega Desde las redes.