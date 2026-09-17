Impulso a la empresa estatal socialista (fotos)

En Sancti Spíritus tuvo lugar un encuentro entre el sector empresarial de la provincia y la dirección del recién creado Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales

Una representación del sistema empresarial estatal de territorio participó en el intercambio con la dirección del Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales. (Fotos: Roberto Javier Bermúdez/Escambray)

Este miércoles tuvo lugar en la ciudad de Sancti Spíritus un intercambio entre directores y representantes de las empresas del territorio y la dirección del Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales.

Con el propósito de debatir y aclarar dudas relacionadas con las transformaciones económicas y sociales anunciadas recientemente por el Gobierno cubano, el debate se centró en temáticas como la descentralización de decisiones, la mayor autonomía empresarial y las contradicciones propias de un proceso como este, que pretende darle un giro de 360 grados al sistema estatal.

El debate se centró en aquellas normas que aún dificultan la verdadera autonomía empresarial.

Según se abordó en el encuentro, una de las circunstancias que frena el intento por bajar precios es la imposibilidad de la venta minorista de algunas entidades que se ven obligadas a vender sus producciones a otras formas de gestión.

Víctor Díaz Acosta, director de la Empresa Provincial de la Industria Alimentaria, comentó que la negativa de vender de manera minorista en divisas limita las finanzas y contradice la orientación de planificar ingresos en esa moneda para el próximo año. “Además, atenta contra los precios y repercute negativamente en la población”, aseguró.

Igual inquietud mostró el intendente del municipio de Sancti Spíritus Jailer Rabelo Orellana, quien apuntó: “Tenemos varias empresas con posibilidades de vender productos a precios más económicos que a los que se están comercializando hoy a partir de encadenamientos entre diferentes formas de gestión. Podemos generar más ingresos y bajar precios si las entidades recibieran la aprobación para la venta minorista”.

En relación con las 176 medidas anunciadas por el gobierno para la transformación económica y social es de suma importancia estudiar las normas legales.

En lo relacionado con la elaboración del plan técnico económico para el próximo año el compañero Roberto Ricardo Marrero, presidente del recién creado Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales, llamó la atención sobre la obligación de discutirlo con los trabajadores.

“A partir de la descentralización de un grupo de decisiones que ahora pasan a ser responsabilidad de la empresa, se hace necesario más que nunca que cada obrero, especialista y trabajador en general conozca y aporte a la planificación económica de la entidad”, señaló.

Asimismo, añadió que, aunque los precios ya no se definirán a nivel nacional, hay algunos casos puntuales que podrán tener la intervención de la máxima dirección del Gobierno por considerarse productos o servicios de primer orden para la población.

Intercambios como este deberán repetirse de manera más sistemática. Las transformaciones propuestas no son pocas ni son superficiales e implican cambios radicales que pretenden darle un vuelco positivo a una economía maltrecha y a sus consecuentes problemáticas sociales.

El Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales, creado oficialmente por el Decreto No. 144 de 2026 del Consejo de Ministros de la República de Cuba, tiene entre sus funciones la de guiar la modernización y desarrollo del sistema empresarial estatal; proponer la creación de asociaciones económicas entre entidades empresariales estatales y no estatales; y establecer los objetivos y metas de rendimiento para la empresa estatal.