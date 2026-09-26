Páginas Amarillas de Etecsa: Una ventana digital para la gestión y los negocios en Sancti Spíritus

Esta herramienta se ha convertido en un soporte publicitario dinámico donde las empresas y negocios de Sancti Spíritus y del país pueden mostrar su carta de presentación al mundo

Las Páginas Amarillas tienen un diseño «amigable» con el internauta.

Consciente de que en la era digital, la inmediatez y el acceso a la información son pilares fundamentales para la vida cotidiana y el desarrollo económico, la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) ha evolucionado su tradicional directorio telefónico hacia una plataforma web moderna y accesible. Se trata de las Páginas Amarillas (www.pamarillas.cu), una herramienta que se reinventa para ofrecer múltiples beneficios, tanto a los usuarios que buscan un servicio como a las entidades que desean promocionar sus productos.

Según explicó Madeline Milagros Valdivia Rojas, Especialista Comercial de la entidad, este servicio constituye una herramienta sencilla pero poderosa. Accesible desde cualquier dispositivo móvil o computadora conectada a la red, el sitio permite a los usuarios encontrar números telefónicos tanto del sector estatal como residencial. «La dinámica es simple: basta con teclear la dirección en el navegador y utilizar la lupa del buscador. Allí, el usuario introduce la palabra clave y selecciona la provincia o municipio, obteniendo de inmediato un listado de contactos asociados», precisa Valdivia Rojas.

No obstante, el valor de esta plataforma trasciende la simple búsqueda de números. Las Páginas Amarillas se han convertido en un soporte publicitario dinámico donde las empresas y negocios de Sancti Spíritus y del país pueden mostrar su carta de presentación al mundo. A través de la búsqueda por servicios, los usuarios pueden encontrar anuncios resaltados con el logo de las entidades. Al hacer clic, se accede a un «micrositio» que funciona como una página web propia dentro del directorio.

En estos micrositios, los clientes potenciales pueden apreciar fotografías de los productos, videos promocionales, accesos directos a redes sociales, dirección física y teléfonos de contacto. Este nivel de detalle es fundamental para la competitividad.

Valdivia Rojas destaca que, aunque muchas empresas ya tienen presencia en redes sociales, el valor añadido de las Páginas Amarillas radica en su indexación a los buscadores de Google. «Esto significa que cualquier persona, en Cuba o en el extranjero, puede encontrar los servicios de una entidad espirituana a través de una búsqueda global», asegura.

La plataforma ya cuenta con la presencia activa de varias entidades locales que han apostado por esta vitrina digital, entre ellas figuran nombres reconocidos como Sabor Mágico, Don Cayetano, Episan, la Empresa Eléctrica, Labiofam, PCMaster, Solutel, Dteam, Hostal Real Colonial, CEDAI, Productos lácteos Río Zaza, Panelec, Pescapir, Materias Primas, Ember, Cadeca, Flora y Fauna, y la Oficina del Conservador. Todas ellas mantienen sus micrositios con información actualizada sobre sus contactos y servicios.

Para garantizar que este servicio sea útil y confiable, la especialista subraya un aspecto crucial: la actualización de la información es una responsabilidad compartida. Cada entidad que forma parte de este directorio digital debe velar por mantener sus datos vigentes. Solo así se garantiza un servicio accesible y veraz para la población, que encuentra en las Páginas Amarillas de Etecsa no solo un directorio, sino una herramienta efectiva para la gestión y el desarrollo comercial en la provincia.