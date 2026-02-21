Inconcebible que EE. UU. se sienta amenazado por Cuba, asegura Bruno Rodríguez

El canciller cubano enfatizó: «Cuba no plantea amenaza alguna para ningún país. Nuestra política exterior es pacífica, solidaria y comprometida con la paz, la amistad y la cooperación. Es respetuosa del Derecho Internacional y la Carta de la ONU. No agrede, no amenaza y no interfiere en los asuntos de otros Estados»

La declaración del jefe de la diplomacia cubana se suma a las múltiples denuncias internacionales contra el recrudecimiento del bloqueo y las medidas unilaterales adoptadas por la administración estadounidense.

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro cubano de Relaciones Exteriores, afirmó este sábado que la política exterior de su país es pacífica, solidaria y respetuosa del Derecho Internacional, y calificó de inconcebible que la mayor potencia económica, militar y tecnológica del mundo, Estados Unidos, utilice el pretexto calumnioso de sentirse amenazada por una nación de las dimensiones de Cuba.

A través de su cuenta oficial en la red social X, Rodríguez Parrilla enfatizó: «Cuba no plantea amenaza alguna para ningún país. Nuestra política exterior es pacífica, solidaria y comprometida con la paz, la amistad y la cooperación. Es respetuosa del Derecho Internacional y la Carta de la ONU. No agrede, no amenaza y no interfiere en los asuntos de otros Estados».

El Canciller cubano cuestionó la coherencia de la posición asumida por el gobierno de Estados Unidos, que el pasado 29 de enero firmó una orden ejecutiva declarando a Cuba como una supuesta amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de ese país, argumento utilizado para justificar nuevas medidas coercitivas unilaterales que incluyen la imposición de aranceles a naciones que sumi yanistren petróleo a la Isla.

Es inconcebible que la mayor y agresiva potencia económica, militar y tecnológica del mundo pueda usar el pretexto calumnioso de afirmar sentirse amenazada por una nación de las dimensiones de Cuba, subrayó.

La declaración del jefe de la diplomacia cubana se suma a las múltiples denuncias internacionales contra el recrudecimiento del bloqueo y las medidas unilaterales adoptadas por la administración estadounidense, que han generado pronunciamientos de rechazo por parte de gobiernos, organizaciones multilaterales y movimientos solidarios en todo el mundo.