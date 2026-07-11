Saltador espirituano Jorge Hodelín sube al podio en Liga del Diamante de Mónaco

Jorge Hodelín confirma que llegó para quedarse en la élite mundial del salto de longitud

Hodelín conquistó la medalla de bronce.

El joven talento espirituano Jorge Hodelín, récordista mundial sub-20 del salto de longitud con 8.46 metros, continúa confirmándose como una de las grandes promesas del atletismo cubano rumbo al ciclo olímpico que finalizará en Los Ángeles 2028.

Hodelín consiguió una destacada actuación en la décima parada de la Liga del Diamante 2026, celebrada en Mónaco, al finalizar en la tercera posición con un salto de 8.38 metros, la segunda mejor marca de su carrera deportiva.

La prueba tuvo un nivel de lujo y fue ganada por el griego Miltiadis Tentoglou, campeón olímpico en las dos últimas citas bajo los cinco aros (Tokio 2020 y París 2024), quien se llevó el triunfo con 8.48 metros.

Hodelín, con apenas 19 años, sigue dando pasos firmes en la élite internacional, demostrando así que es uno de los grandes proyectos del salto de longitud mundial de cara a los próximos años.

(Con información de varias páginas de Facebook)