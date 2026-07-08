Agradece Cuba apoyo internacional contra bloqueo en la ONU

«Apreciamos las denuncias a las graves consecuencias humanitarias impuestas al pueblo cubano por las medidas del gobierno estadounidense», acotó el canciller Bruno Rodríguez

La Asamblea General de las Naciones Unidas celebró este 7 de julio, a solicitud de Cuba, un debate de carácter urgente en el que nuestro país denunció las acciones agresivas del Gobierno de Estados Unidos.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, agradeció este miércoles el apoyo internacional expresado el miércoles en la Asamblea General de las Naciones Unidas, para reclamar el cese del bloqueo financiero, económico y comercial contra Cuba.

Asimismo, a través de la red social X expresó gratitud a los representantes de los Estados miembros que, además, hicieron uso de la palabra.

«Apreciamos las denuncias a las graves consecuencias humanitarias impuestas al pueblo cubano por las medidas del gobierno estadounidense», acotó.

En medio de las presiones inéditas aplicadas por Estados Unidos, resulta trascendente la firme posición de las naciones en defensa de la paz, el multilateralismo, las Naciones Unidas y el derecho internacional.

«Cuba no es una amenaza, el bloqueo sí», reiteró.

Rodríguez denunció este miércoles que el cerco estadounidense a la isla mata y asfixia de manera silenciosa y constituye un crimen despiadado, responsabilidad también de las Naciones Unidas.

En su discurso sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos a Cuba, explicó que esta política de casi 70 años se ha intensificado en los últimos siete meses, provocando el deterioro de la calidad de vida y el daño a la población.