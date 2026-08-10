Infografía: Década fecunda

Nacido el 13 de agosto de 1926 en Birán, Oriente, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz compartió con los espirituanos en innumerables ocasiones y, de forma particular, en los 10 primeros años de la Revolución cubana

Yamilet Trelles y Enrique Ojito

10 agosto, 2026 - 5:40am

Fidel se involucró personalmente en la llamada «limpia del Escambray».

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Texto de Yamilet Trelles y Enrique Ojito

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