Infografía: Década fecunda
Nacido el 13 de agosto de 1926 en Birán, Oriente, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz compartió con los espirituanos en innumerables ocasiones y, de forma particular, en los 10 primeros años de la Revolución cubana
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