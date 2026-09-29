Inicia en Sancti Spíritus jornada nacional a favor de la salud cardiovascular

En los servicios de Cardiología las pruebas diagnósticas son vitales en el manejo de las enfermedades cardiovasculares. (Foto: Arelys García/ Escambray)

En una jornada que conjuga la actividad participativa y la prevención, Sancti Spíritus, como toda Cuba, se suma este 29 de septiembre a la celebración por el Día Mundial del Corazón, en función de concientizar a la ciudadanía acerca de la necesidad de disminuir la incidencia de las enfermedades cardiovasculares, primera causa de muerte en el territorio.

Las acciones, presididas por el lema “No pierdas ni un latido”, darán inicio en el Policlínico Norte Juan Miguel Martínez Puentes, de la ciudad espirituana, e incluyen la participación intersectorial, con énfasis en las áreas de salud con el trabajo comunitario de promoción y prevención de los factores de riesgos comunes a las Enfermedades No Transmisibles (ENT), indicó la doctora Norma Rodríguez Escobar, al frente de ese departamento en el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología.

Rodríguez Escobar agregó que las actividades se harán extensivas hasta la celebración, el 29 de octubre, de Día Mundial del Ictus y del 14 de noviembre, el Día Mundial de la Diabetes, fechas en las que se llamará la atención sobre las principales causas de carga de dichas enfermedades en Cuba y en Sancti Spíritus.

La también especialista de segundo grado en Higiene y Epidemiología subrayó que estas celebraciones devendrán escenarios ideales para intensificar y perfeccionar el proceso de atención a las enfermedades del corazón, las cerebrovasculares y la diabetes mellitus, con las guías ya implementadas por la iniciativa HEARTS en las Américas, modelo para la prevención implementado a nivel de la atención primaria en los sistemas de salud de toda la región.

La prevención es la piedra angular de la enfermedad cardiovascular”, según refirió el especialista de segundo grado en Cardiología Manuel José Lage Meneses, quien consideró a la obesidad, la dieta malsana, el hábito de fumar, el alcoholismo y la falta de ejercicio físico el combustible detonante de la hipertensión arterial y la diabetes mellitus.

Ambos padecimientos, con altos índices de prevalencia en la población espirituana, son los desencadenantes de la mayoría de los accidentes cardiovasculares, aseveró el especialista.

“Un número significativo de personas muere cada año por estas causas y pudieran ser menos si la prevención comunitaria fuera mucho más fuerte, afirmó el doctor Lage Meneses.

Las enfermedades cardiovasculares figuran como el principal problema de salud pública hoy en Cuba y la hipertensión arterial resulta un flagelo para casi el 40 por ciento de la población adulta del país, declaró a la televisión nacional el doctor Salvador Tamayo Muñiz, jefe del Departamento de ENT del Ministerio de Salud Pública (Minsap).

Esta fecha fue proclamada por la Federación Mundial del Corazón durante el Congreso de Cardiología celebrado en Río de Janeiro, en abril de 1998.