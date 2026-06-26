Sancti Spíritus en las sesiones finales del 22 Congreso de la CTC (+fotos)

El evento se desarrolla desde el Palacio de las Convenciones, en videoconferencia con todas las provincias del país

A debate las principales preocupaciones de los trabajadores cubanos. (Fotos: José F. González Curiel/Escambray)

Una delegación compuesta por 35 representantes de la clase obrera espirituana, junto a un grupo de invitados, participa en las actividades finales del cónclave de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), que se desarrollarán durante los días 26 y 27 de junio.

Los delegados, entre los que se destacan Héroes Nacionales del Trabajo, obreros de avanzada, dirigentes de base, líderes sindicales e innovadores sobresalientes, tendrán la responsabilidad de exponer y decidir sobre los planteamientos de sus representados durante todo el proceso, desde las asambleas de los colectivos, los municipios y los diferentes gremios.

Según declaraciones de Maylén Gómez Casdelo, secretaria general de la CTC en la provincia, “llegamos a este momento con importantes expectativas planteadas por los obreros del territorio, que serán prioridad para el futuro inmediato, entre las que se destacan el papel de los diferentes gremios en la lucha por la eficiencia económica y su repercusión en los ingresos del trabajador; la afiliación, con hincapié en el sector no estatal, el funcionamiento integral de la organización en la base, el trabajo ideológico en defensa de la Revolución, así como el papel de los innovadores en cada espacio de producción y servicios”.

Desde el Palacio de las Convenciones, en videoconferencia con todas las provincias del país.

Serán objeto de análisis en estas sesiones los pronunciamientos devenidos del proceso de discusión del Anteproyecto de Ley Código de Trabajo, un excelente ejercicio de la democracia socialista, donde cada trabajador tuvo la oportunidad de expresar abiertamente sus intereses ante las propuestas de esa normativa.

El primer día estará dedicado a la presentación y discusión del Proyecto de Estatutos de la CTC, al análisis de la gestión económica y financiera, así como al debate sobre el funcionamiento integral de la CTC.

En horas del mediodía de esta primera jornada se realizará un homenaje a los combatientes que enfrentaron a las tropas yanquis en Venezuela el pasado 3 de enero y a los que enfrentaron un intento de infiltración armada por Corralillo, en la provincia de Villa Clara.



La delegación espirituana participa en los debates de los planteamientos realizados en los espacios anteriores del proceso.

En horas de la tarde los delegados e invitados sostendrán un intercambio con Jesús Otamendiz Campos, ministro de trabajo y seguridad social, dedicado a la negociación colectiva como esencia del ejercicio de los derechos y deberes de los afiliados, para finalizar con una actualización sobre el Programa Económico y Social del Gobierno.

El segundo día estará dedicado al análisis del informe central y la aprobación de los objetivos de trabajo para el futuro; la elección del Consejo Nacional de la CTC, la presentación de su Secretariado Ejecutivo y el secretario general electo.

Sesiones finales del 22 Congreso de la CTC.

Estas sesiones constituyen el cierre de un largo camino que inició con las asambleas en cada colectivo, tuvo seguimiento en las asambleas desarrolladas en los municipios, los diferentes gremios y las asambleas provinciales, espacios donde se captó la información necesaria para el análisis de las fortalezas, las dificultades y para proyectar el trabajo de la organización en lo adelante.