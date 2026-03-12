Instituciones de salud en Trinidad respaldan servicios con energía renovable (+fotos)

Como parte de las medidas de contingencia destinadas a enfrentar el desabastecimiento actual de combustible, que incide directamente en la baja disponibilidad de generación en Cuba, centros asistenciales del territorio disponen de este tipo de tecnología

Los cuatro policlínicos del municipio contarán con este tipo de energía para respaldar los cuerpos de guardia y otros servicios. (Fotos: Ana Martha Panadés/Escambray)

Las principales instituciones de Salud Pública del municipio espirituano de Trinidad cuentan con respaldo de energía a partir de la instalación de kits fotovoltaicos, con los cuales se garantiza la vitalidad de servicios vitales en estos centros.

Fuerzas especializadas de la Sucursal de Copextel en el sureño territorio trabajan de manera acelerada en el montaje de esa tecnología, que beneficia a los cuatro policlínicos: Celia Sánchez y Manuel de Jesús Lara, en la cabecera municipal, Ernesto Che Guevara, de Caracusey, y el de Condado, este último perteneciente al Plan Turquino, así como los consultorios de Casilda y El Chorrito, de Topes de Collantes.

De acuerdo con el doctor Luis Manuel Sáenz, director de Salud en Trinidad, ello aportará mayor estabilidad, asegurando el funcionamiento de los cuerpos de guardia, la iluminación de algunas áreas, la conservación de las vacunas, entre otros servicios.

La población residente en zonas montañosas y que es atendida en el policlínico de Condado también es beneficiaria de esta tecnología.

Como parte del cambio de matriz energética en su sector tan sensible como ese, el hogar materno ya disfruta de este beneficio gracias al gesto solidario de la mipyme GTI, que asumió la compra del kit y la instalación de todo el sistema.

Posteriormente, apuntó el directivo, también se prevé incorporar esta tecnología a la casa de abuelos y, de manera progresiva, a los diferentes servicios del Hospital General Tomás Carrera Galiano, que hoy dispone de grupo electrógeno para asegurar el funcionamiento de todas sus áreas.

Fuerzas especializadas de Copextel se encargan de la instalación de los kits fotovoltaicos en las instituciones de salud de Trinidad.

La instalación de paneles solares forma parte de las medidas de contingencia destinadas a enfrentar el desabastecimiento actual de combustible, que incide directamente en la baja disponibilidad de generación en Cuba y se extiende a varios sectores de la localidad sureña, como unidades bancarias y sucursales de la empresa eléctrica.