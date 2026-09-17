Intercepta Aduana cubana intentos de extraer tabacos ilícitamente

Los dos casos de infracción de las disposiciones del Ministerio de la Agricultura para la exportación de ese demandado producto, fueron detectados en el Aeropuerto Internacional «José Martí»

Cubadebate

17 septiembre, 2026 - 4:45pm

(Foto: Aduana General de la República)

En su cuenta en la red social X, el vicejefe primero de la Aduana General de la República, Wiliam Pérez González, informó la detección y decomiso, en el Aeropuerto Internacional “José Martí”, de dos casos de extracción ilícita de «533 cajas y 527 sueltos de diferentes marcas» de tabacos.

En uno de los casos se detectó que falsificaron las facturas y habilitaciones, y se procedió a realizar la denuncia a la Policía Nacional Revolucionaria.

La nueva detección se suma a otras realizadas por las fuerzas de la Aduana. Amplió el Vicejefe Primero que la infracción de las disposiciones del Ministerio de la Agricultura para la exportación de tabacos fue detectada y que se aplicaron las medidas de rigor dispuestas para tales casos, con las correspondientes acciones administrativas y la denuncia ante las autoridades policiales.

La Resolución 98 de 2022 del Ministerio de la Agricultura establece regulaciones relacionadas con la exportación e importación sin carácter comercial, de tabaco torcido, a cumplir por los viajeros a su entrada o salida del país.

(Con información de Tribuna)

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