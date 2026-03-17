Interconectadas todas las provincias al Sistema Eléctrico Nacional

La UNE puntualizó que continúan las unidades de generación térmica preparando condiciones para sincronizar al SEN

Ahora se trabaja en el fortalecimiento del sistema eléctrico. (Foto: Facebook)

Todos los territorios de Cuba quedaron en las primeras horas de la noche de este martes ya interconectados entre sí con el enlace de la oriental provincia de Granma, informó la Unión Nacional Eléctrica (UNE).

“En este momento queda enlazada Granma al Sistema Electroenergético Nacional (SEN), por lo que ya todas las provincias se encuentran interconectadas entre sí”, publicó la institución en la red social de Facebook.

La UNE puntualizó que continúan las unidades de generación térmica preparando condiciones para sincronizar al SEN.

Por su parte, la Empresa Eléctrica de La Habana comunicó que el Sistema Electroenergético Nacional quedó restablecido y con él los servicios fundamentales a la población.

Añadió que se encuentran en rotación bloques y circuitos, además de las afectaciones por déficit.

También se informó desde Holguín que la Central Termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, en Felton, desarrolla un proceso intensivo de preparación para retomar la generación de energía, tras la desconexión total del SEN la víspera.